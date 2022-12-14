NYT: Німецькі заколотники планували вбивство Шольца

Принц Генріх XIII Ройсс, якого називають головою заколоту, має зв'язки з російським консульством у Лейпцигу

Лідер злочинного угрупування зустрічався з росіянами

У Німеччині учасники групи, яка планувала державний переворот, збиралися вбити канцлера Олафа Шольца. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на співрозмовників, знайомих із ходом розслідування.

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У ході рейдів правоохоронці ФРН конфіксували близько 40 одиниць вогнепальної зброї та тисячі набоїв. Також було знайдено понад 100 договорів про нерозголошення, у яких підписанти поклялися зберігати у таємниці плани групи змовників.

План полягав у штурмі Бундестагу, арешті парламентарів, а також вбивстві Шольца — багато з договорів були підписані із умовою, що у разі порушення мовчання підписант буде страчений.

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Принц Генріх XIII Ройсс, якого називають головою заколоту, має зв'язки з російським консульством у Лейпцигу — він двічі відвідував установу, де нібито зустрічався з дипломатами РФ, один із візитів відбувся у червні.

Російське консульство в Лейпцигу не відповіло на запити про коментарі, але минулого тижня російські офіційні особи заперечили будь-яку причетність до змовників, називаючи це внутрішньою справою Німеччини.

Нагадаємо, днями у Німеччині відбулися масштабні рейди проти ультраправих, під час яких затримано понад 20 людей. За даними німецької прокуратури, підозрювані, імовірно, створили торік «терористичну організацію, щоб змінити державний устрій Німеччини на свою власну форму держави, яка вже перебувала на стадії створення». У відомстві додали, що керували цією групою 71-річний «Генріх П.Р» та 69-річний «Рюдігер В.П». За даними Der Spiegel, перший є членом невеликої дворянської родини, а другий – колишній десантник.

Як повідомила німецька влада, група планувала напад на будівлю Бундестагу, захоплення депутатів у заручники, а також напади на електростанції, щоб викликати перебої в енергопостачанні, підірвати позиції нинішньої влади, створити умови для громадянської війни, повалити федеральний уряд та захопити владу. За інформацією спецслужб, група вже навіть розпланувала, хто обійме певні міністерські посади.

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Судова влада Німеччини затвердила 9 грудня арешти затриманих раніше 23 учасників ультраправого угруповання «Рейхсбюргер», яких підозрюють у планах повалити уряд, повідомляє Associated Press.