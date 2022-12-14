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Шольц пояснив, як прорахувався Путін та дав обіцянку Україні

glavcom.ua
Шольц пояснив, як прорахувався Путін та дав обіцянку Україні
Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі пообіцяв підтримувати Україну фінансово, гуманітарно та збройно
фото з відкритих джерел

«Жоден із планів Путіна не спрацював»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час сьогоднішнього виступу у Бундестазі заявив, що Україна успішно протистоїть російській агресії, розрахунки президента РФ Володимира Путіна не спрацьовують, повідомляє німецька національна служба новин Tagesschau.

За словами канцлера Німеччини, Путін «принципово прорахувався», він вірив, що його війська захоплять Україну за кілька днів, він припустив, що Європа і демократичний Захід занадто розділені, щоб ефективно допомагати Україн

«Жоден із планів Путіна не спрацював…Він думав, що зможе висушити солідарність Європи, відключивши подачу газу…Путін помилився щодо  мужності українців, Європи, характеру наших демократій, нашої волі протистояти великодержавництву та імперіалізму», – цитує німецьке видання заяву Шольца у Бундестазі.

За словами канцлера Німеччини, Путін «принципово прорахувався», він вірив, що його війська захоплять Україну за кілька днів, він припустив, що Європа і демократичний Захід занадто розділені, щоб ефективно допомагати Україні.

«Він думав, що зможе висушити солідарність Європи, відключивши подачу газу…Путін помилився щодо  мужності українців, Європи, характеру наших демократій, нашої волі протистояти великодержавництву та імперіалізму», – цитує німецьке видання Шольца.

Канцлер Німеччини зазначив, що Україні важливо пережити зиму та анонсував 18 мільярдів євро допомоги від ЄС Україні. За словами Шольца, Україна протистоїть російській агресії, але й Захід прийняв виклик. 

«Разом із нашими друзями та партнерами ми рішуче підтримали Україну – фінансово, гуманітарно та збройно», – підкреслив канцлер Німеччини.

Щодо санкцій проти Росії Шольц сказав, що поки Путін продовжуватиме свою жорстоку агресивну війну, вони зберігатимуться та посилюватимуться. Канцлер також наголосив на підвищенні готовності НАТО та Європи до будь-яких викликів. За словами Шольца, рік показав, «наскільки незамінним є трансатлантичний альянс». 

«Наші партнери по Альянсу добре знають, що вони можуть на нас покластися…Ми будемо захищати кожен квадратний фут території Альянсу, якщо це необхідно», – сказав  канцлер.

Як повідомлялося, канцлер ФРН Олаф Шольц вважає, що президент Росії Володимир Путін навряд чи піде на поступки у війні проти України, проте переговори з Путіним продовжаться.

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Теги: Олаф Шольц Бундестаг путін війна Німеччина

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