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Шольц припустив повернення до економічного співробітництва з Росією

Юрій Лящук
glavcom.ua
Шольц припустив повернення до економічного співробітництва з Росією
Співпраця з РФ може відновитись після закінчення війни
фото з відкритих джерел

Шольц заявив, що Росія залишиться найбільшою країною на європейському континенті навіть після закінчення війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв повернутись до економічної співпраці, якщо війна в Україні закінчиться. Про це повідомляє Spiegel .

Шольц заявив у понеділок під час святкування 70-річчя Комітету східноєвропейських економічних відносин, що Росія залишиться найбільшою країною на європейському континенті навіть після закінчення війни. Тому важливо підготуватись до цього часу.

«Однак Росія, яка закінчить війну, і громадяни РФ, які прагнуть іншого майбутнього для себе, також потребують можливості знову почати економічне співробітництво в інший час», – вважає Канцлер.

При цьому він наголосив, що президент Росії Володимир Путін своєю війною не лише руйнує інфраструктуру, міста та села України, а й безліч людських життів.

Путін також руйнує майбутнє Росії, додав Шольц.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у статті для журналу Foreign Affairs розповів, що Німеччина повинна стати гарантом безпеки у Європі й НАТО захищатиметься від російської агресії. Також він застеріг від нової холодної війни через поділ світу на блоки та закликав спрямувати зусилля на створення нових партнерств.

Напередодні Шольц пообіцяв передати Україні більше зброї. Зброя партнерів має дуже суттєвий вплив на здатність України гарантувати свою територіальну цілісність та суверенітет. Німеччина має намір продовжувати постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням.

У той же час, президента Росії Володимира Путіна розчарувала заява ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні час для підготовки до війни з Росією.

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Теги: Олаф Шольц Україна війна росія

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