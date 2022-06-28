Шотландія оголосила дату нового референдуму про незалежність

Очільниця шотландського уряду Нікола Стерджен заявила, що новий референдум про незалежність Шотландії пройде 19 жовтня 2023 року

Без дозволу Лондона шотландське волевиявлення буде незаконним

Шотландія планує провести новий референдум про незалежність 19 жовтня 2023 року. Про це шотландська прем’єрка Нікола Стерджен заявила, виступаючи у парламенті цієї країни, яка входить до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон раніше заявляв, що не дозволить проводити цей референдум – але Стерджен оголосила не тільки дату, а й план проведення волевиявлення.

За словами прем’єрки, у бюлетенях буде те саме питання, що й під час першого референдуму – «Чи повинна Шотландія бути незалежною країною?»

Нікола Стерджен у своєму виступі визнала, що без дозволу Лондона референдум про незалежність буде незаконним, тому міжнародна спільнота його не визнає.

Та, пояснила очільниця регіону, у випадку остаточної відмови центральної влади, Шотландія буде боротися за загальне голосування по усій території Великої Британії на цю тему.

Видання The Mirror запевняє, що, згідно із опитуваннями, шотландці у більшості проти проголошення незалежності, їх більше хвилює падіння рівня життя.

Нагадаємо, що перший референдум щодо незалежності Шотландії відбувся 18 вересня 2014 року. Тоді «за» вихід країни із складу Сполученого королівства висловилися 44,7%, а «проти» – 55,3%.

Після цієї невдачі шотландська влада час від час заявляла про необхідність проведення ще одного референдуму. Так, про це йшлося 2018 року, коли Шотландія, яка не підтримала вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу, заявляла про бажання залишитися у складі об’єднаної Європи.

2019 року прем’єрка Стерджен також наголошувала на тому, що Шотландія хоче вийти зі складу Великої Британії, аби залишитися у Євросоюзі.