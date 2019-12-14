Шотландія вимагатиме нового референдуму про незалежність, щоб залишитися в ЄС



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Переважна більшість людей у Шотландії хоче залишитися у Євросоюзі

На думку голови уряду Шотландії Ніколи Стерджен, результати парламентських виборів свідчать про те, що шотландці здобули право провести новий референдум про незалежність від Британії.

Про це повідомляє Mirror.

«Нікола Стерджен оголосила, що SNP (Шотландська національна партія – ред.) подасть офіційну заявку на проведення нового референдуму про незалежність Шотландії наступного тижня», – йдеться у повідомленні.

За результатами виборів SNP здобуває 48 з 59 місць у регіональному парламенті Шотландії.

Як зазначає Стерджен, вибори показали значну підтримку ідеї збереження Шотландії у складі ЄС, а також наявність передумов для нового референдуму про її незалежність.

«Тепер очевидно, що переважна більшість людей у Шотландії хоче залишитися у Євросоюзі. Ми можемо посісти своє місце як рівноправний партнер з нашими найближчими друзями у Великій Британії та всій Європі». – завила Стерджен.

Як повідомлялося, Консервативна партія Великої Британії на чолі з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном перемогла на позачергових виборах та виборола переконливу більшість у Палаті громад.