Шотландія взялася за новий референдум про незалежність

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен виступає на пресконференції, присвяченій запуску нової статті про незалежність Шотландії

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен виступає на пресконференції, присвяченій запуску нової статті про незалежність Шотландії

Шотландія має намір вийти зі Сполученого Королівства

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен у вівторок, 14 червня, розпочала кампанію за другий референдум про незалежність. Про це повідомляє AP.

Стерджен, яка очолює Шотландську національну партію, а також уряд Шотландії, сказала, що настав час переглянути це питання, щоб Шотландія вийшла зі Сполученого Королівства.

«Після всього, що сталося – Brexit, Covid, Борис Джонсон – настав час викласти інше і найкраще бачення», – сказала вона, опублікувавши перший із серії урядових документів, що викладають аргументи на користь незалежності.

Шотландія відкинула незалежність на референдумі 2014 року, 55% виборців заявили, що хочуть залишитись у складі Сполученого Королівства.

Стерджен заявила, що хоче провести нове голосування щодо незалежності до кінця 2023 року. Для цього потрібне зелене світло від уряду Британії, який виступає проти нового референдуму. Але Стерджен стверджує, що з 2014 року ситуація змінилася, найголовніше - через вихід Великої Британії з Європейського Союзу, проти чого виступають більшість людей у Шотландії.

«Якби ми знали в 2014 році все, що знаємо зараз про шлях, яким пішла Велика Британія, я не сумніваюся, що тоді Шотландія проголосувала б «за», – сказала Стерджен.

Стерджен сказала, що коли її було переобрано першим міністром минулого року, вона була «з чіткою прихильністю дати народу Шотландії вибір стати незалежною країною».

Вона сказала у вівторок, що шотландський парламент має «безперечний демократичний мандат» на голосування. Партія Стерджен очолює більшість у шотландському парламенті, виступаючи за незалежність разом із шотландською Партією зелених. Стерджен закликала уряд Бориса Джонсона видати спеціальний наказ, який дозволяє провести юридично обов'язковий референдум щодо незалежності. Вона додала, що готова обговорити умови із Джонсоном.

Нагадаємо, що у 2019 році Шотландія вимагала нового референдуму про незалежність, щоб залишитися в ЄС.

Крім того, у 2018 році Шотландія планувала новий референдум про незалежність.

Як повідомлялося, перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен написала листа прем’єр-міністру Британії Борису Джонсону з проханням провести референдум про незалежність.

Проте прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що не дозволить цього.