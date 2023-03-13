Швейцарія утилізує десятки ЗРК, які можна було передати Україні

Ці комплекси вже старі, але їх усе ще можна було використовувати проти цілей, що летять низько

Швейцарія вирішила утилізувати 60 цілком справних зенітно-ракетних комплексів Rapier британського виробництва та орієнтовно дві тисячі ракет до них замість того, щоб передати їх Україні для захисту цивільної інфраструктури. Про це повідомляє Neue Zürcher Zeitung, посилаючись на Федеральне управління оборонних закупівель Швейцарії.

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Зазначається, що ці комплекси країні вже не потрібні, оскільки наприкінці минулого року армія вивела їх із експлуатації. Першу частину ЗРК уже утилізовано. Армія Швейцарії закупила їх у 1980-х роках. У 2007-му армійці модернізували їх та докупили дві тисячі сучасних керованих ракет.

Військовий експерт Петер Шнайдер пояснив, що ці комплекси вже старі, але ще не повністю застаріли. Їх можна було б використовувати проти цілей, які летять низько – не лише безпілотників, а й винищувачів та гелікоптерів.

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Як зазначив фахівець, Україні ці ЗРК допомогли б захистити цивільну інфраструктуру.

Rapier – система британського виробництва. Для такої зброї застосовуються зовсім інші правила, ніж до озброєння швейцарського виробництва.

У 2006 році уряд Швейцарії постановив, що першочерговим завданням щодо виведених із експлуатації іноземних систем є продаж їх у країну-виробника. Це потрібно робити без умов, зокрема без заборони на реекспорт. Однак Берн не отримав відповідного запиту від Лондона, як і навпаки – Швейцарія не пропонувала таку угоду Великій Британії.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Швейцарія, яка зберігає багаторічний статус нейтралітету, була близька до зняття заборони на постачання озброєнь Україні.

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До слова, в січні комісія з безпеки Національної ради Швейцарії (нижня палата парламенту цієї країни) ухвалила подання та депутатську ініціативу, якою передбачено дозвіл на реекспорт швейцарської зброї з третіх країн до України.

Як повідомлялося, 6 березня, після багатогодинних дебатів, верхня палата парламенту Швейцарії відхилила клопотання про реекспорт зброї, який дозволив би постачання Україні озброєння швейцарського виробництва.