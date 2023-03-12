Через мобілізацію російська еліта ізолюється від населення – британська розвідка

Через те, що російське керівництво продовжує набирати росіян до армії, аби кинути в Україну, кремлівська еліта стає все більше ізольованою

Діти чиновників не приєдналися до лав окупаційних військ РФ

Російська армія продовжує зазнавати величезних втрат у війні проти України. Це спричиняє все більшу ізоляцію російської еліти від населення. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.

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Так, 21 лютого під час звернення російського диктатора Володимира Путіна перші лави аудиторії зайняли російські чиновники та еліта. Проте відомо, що їхні діти не приєдналися до лав окупаційних військ РФ.

Британська розвідка наголошує, що це підбурює російське населення, особливо у районах, у яких рівень втрат найвищий.

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«У багатьох східних регіонах рівень смертності у відсотках, ймовірно, у 30+ разів вищий, ніж у Москві. Найбільше страждають етнічні меншини; в Астрахані близько 75% жертв припадає на казахську та татарську меншини», – ідеться у повідомленні.

Через те, що російське керівництво продовжує набирати росіян до армії, аби кинути в Україну, кремлівська еліта стає все більше ізольованою.

«Оскільки Міноборони Росії прагне вирішити проблему постійної нестачі бойового персоналу, ізоляція більш заможних і впливових верств російського суспільства, швидше за все, залишиться головним завданням», – пояснює розвідка Британії.

Нагадаємо, Росія, ймовірно, не розпочне чергову хвилю мобілізації раніше літа 2023 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Наразі Кремль повертається до своїх раніше невдалих кампаній із вербування волонтерів і мобілізації, щоб уникнути оголошення другої хвилі мобілізації. Російські Telegram-канали почали рекламувати набір у діючі добровольчі батальйони після припинення таких призовів у вересні 2022 року. Деякі місцеві російські чиновники також створюють мобільні центри вербування, щоб рекламувати добровільну військову службу за контрактом.