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Швейцарія може дозволити реекспорт своєї зброї в Україну

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Швейцарія може дозволити реекспорт своєї зброї в Україну
фото з відкритих джерел

В нижній палаті швейцарського парламенту підтримали ініціативу винести на голосування зміни в законодавство щодо зняття заборони на реекспорт зброї  Україну

Комісія з безпеки Національної ради Швейцарії (нижня палата парламенту цієї країни) ухвалила подання та депутатську ініціативу, якою передбачено дозвіл на реекспорт швейцарської зброї з третіх країн до України. Про це повідомляє офіційний сайт парламенту Швейцарії.

Країна дотримується суворого військового нейтралітету. Згідно з чинним законом про військове майно, експорт та реекспорт не може бути схвалений у тому випадку, якщо країна-одержувач зброї перебуває у стані збройного конфлікту. Відповідно, ті держави, які мають намір передати Україні зброю швейцарського виробництва, не можуть цього зробити. Приміром, влітку 2022 року Швейцарія заблокувала передачу Україні бронетранспортерів із Данії. А вже на початку цього року вона наклала вето на постачання військових матеріалів для ЗСУ з Іспанії.

Пропозицію про зміну закону, який призводить до таких обмежень, підтримали 14 членів комісії з безпеки Національної ради Швейцарії, проти висловилися 11 парламентаріїв.

У спільній заяві йдеться про те, що декларації про заборону реекспорту, які підписують покупці швейцарської зброї, мають бути скасовані у разі порушення заборони застосування сили відповідно до міжнародного права.

«Більшість членів комісії вважає, що Швейцарія має зробити свій внесок у європейську безпеку і, відповідно, надати підтримку Україні. На їхню думку, запропоновані поправки відповідають закону про нейтралітет, оскільки вони не дозволяють прямий експорт військової техніки до зон конфліктів, а стосуються тільки декларацій про заборону реекспорту з країн, які закуповують швейцарську зброю», — цитує заяву офіційний сайт.

Для внесення змін до закону буде потрібно схвалення обох палат парламенту Швейцарії.

Нагадаємо, що буквально кілька днів тому Президент Швейцарії Ален Берсе запевнив, що Швейцарія залишиться нейтральною у російсько-українському конфлікті. 

Теги: Швейцарія зброя Іспанія Данія експорт

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