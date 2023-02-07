Швейцарія близька до зняття заборони на постачання зброї Україні

55% швейцарців виступають за зняття заборони на реекспорт зброї та її постачання Україні

Швейцарія, яка зберігає багаторічний статус нейтралітету, близька до зняття заборони на постачання озброєнь Україні. Про це повідомляє Reuters.

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Останнім часом уряд Швейцарії все частіше закликають відмовитися від заборони на постачання зброї Києву, хоча в парламенті поки що немає консенсусу щодо цього. Нещодавно до парламенту було представлено законопроєкт, який дозволить уряду дозволити реекспорт швейцарської зброї до країн із такими ж демократичними цінностями, як у Швейцарії.

«Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу», – сказав Тьєррі Буркарт, лідер правоцентристської партії FDP, який є автором закону про зняття заборони на реекспорт зброї в Україну.

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За його словами, у влади Швейцарії не повинно бути права вето, щоб заважати іншим допомагати Україні. Інакше продовження такої заборони вказуватиме на підтримку Росії.

За даними нещодавнього соціологічного дослідження, 55% швейцарців виступають за зняття заборони на реекспорт зброї та її постачання Україні.

«Якби ми задали це питання до війни, рівень підтримки, ймовірно, був би меншим за 25%. У минулому відмова від нейтральності була забороненою темою», – зазначив керівник соціологічної компанії GFS-Bern Лукас Голдер.

Нагадаємо, у січні комісія з безпеки Національної ради Швейцарії (нижня палата парламенту цієї країни) ухвалила подання та депутатську ініціативу, якою передбачено дозвіл на реекспорт швейцарської зброї з третіх країн до України.