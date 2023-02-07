Головна Світ Політика
search button user button menu button

Швейцарія близька до зняття заборони на постачання зброї Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Швейцарія близька до зняття заборони на постачання зброї Україні
Влітку 2022 року Швейцарія заблокувала передачу Україні бронетранспортерів із Данії
фото з відкритих джерел

55% швейцарців виступають за зняття заборони на реекспорт зброї та її постачання Україні

Швейцарія, яка зберігає багаторічний статус нейтралітету, близька до зняття заборони на постачання озброєнь Україні. Про це повідомляє Reuters.

Останнім часом уряд Швейцарії все частіше закликають відмовитися від заборони на постачання зброї Києву, хоча в парламенті поки що немає консенсусу щодо цього. Нещодавно до парламенту було представлено законопроєкт, який дозволить уряду дозволити реекспорт швейцарської зброї до країн із такими ж демократичними цінностями, як у Швейцарії.

«Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу», – сказав Тьєррі Буркарт, лідер правоцентристської партії FDP, який є автором закону про зняття заборони на реекспорт зброї в Україну.

За його словами, у влади Швейцарії не повинно бути права вето, щоб заважати іншим допомагати Україні. Інакше продовження такої заборони вказуватиме на підтримку Росії.

За даними нещодавнього соціологічного дослідження, 55% швейцарців виступають за зняття заборони на реекспорт зброї та її постачання Україні.

«Якби ми задали це питання до війни, рівень підтримки, ймовірно, був би меншим за 25%. У минулому відмова від нейтральності була забороненою темою», – зазначив керівник соціологічної компанії GFS-Bern Лукас Голдер.

Нагадаємо, у січні комісія з безпеки Національної ради Швейцарії (нижня палата парламенту цієї країни) ухвалила подання та депутатську ініціативу, якою передбачено дозвіл на реекспорт швейцарської зброї з третіх країн до України.

Теги: Швейцарія озброєння Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Швейцарія вирішила повноцінно запровадити дев’ятий пакет санкцій ЄС проти РФ
Швейцарія вирішила повноцінно запровадити дев’ятий пакет санкцій ЄС проти РФ
25 сiчня, 22:29
Швейцарія може дозволити реекспорт своєї зброї в Україну
Швейцарія може дозволити реекспорт своєї зброї в Україну
25 сiчня, 00:05
Кассіс: «У Швейцарії потрібні серйозні правові коригування, і, ймовірно, останнє слово буде за народом»
Швейцарія назвала умову, за якої може передати Україні заморожені активи РФ
20 сiчня, 15:15

Політика

Аналітики розкрили, як РФ та Іран отримують компоненти для дронів
Аналітики розкрили, як РФ та Іран отримують компоненти для дронів
Швейцарія близька до зняття заборони на постачання зброї Україні
Швейцарія близька до зняття заборони на постачання зброї Україні
Напруга між США та Китаєм через кулю-шпигуна: глава Держдепартаменту вирушить до Пекіна у слушний час
Напруга між США та Китаєм через кулю-шпигуна: глава Держдепартаменту вирушить до Пекіна у слушний час
Українські військові прибули у Британію: опановуватимуть САУ AS90 (фото)
Українські військові прибули у Британію: опановуватимуть САУ AS90 (фото)
Гроші закінчуються: озвучено обсяг дефіциту російського бюджету
Гроші закінчуються: озвучено обсяг дефіциту російського бюджету
ООН зробила тривожний прогноз щодо війни в Україні
ООН зробила тривожний прогноз щодо війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Вручення повісток на вулиці. Резніков пояснив, що відбувається
49K
День народження першої леді: найкращі образи Зеленської (фото)
25K
У сусідніх із Україною країнах також стався землетрус
20K
День народження першої леді: цікаві факти з життя Зеленської (фото)
18K
У Туреччині сталися ще два потужних землетруси (відео)
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Окупанти проводять перегрупування на окремих напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Відвів літак від житлових будинків: історія загиблого пілота-аса
Сьогодні, 01:00
ПЦУ розгляне календарну реформу в травні
Вчора, 21:33
В обхід санкцій: як друзі Путіна продовжують отримувати мільйони
Вчора, 21:25
«Зливав» росіянам дані про наступальні операції ЗСУ: СБУ затримала злочинця
Вчора, 16:21
Путін відправив Лаврова у турне. Перша зупинка – Ірак
Вчора, 16:04

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту