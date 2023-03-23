Швеція схвалила відправлення Україні САУ Archer, ЗРК HAWK і танків

Уряд країни може передати Україні військове обладнання та боєприпаси на загальну суму 554 млн євро

Шведський Риксдаг (парламент) сьогодні, 23 березня, схвалив пропозицію уряду країни про постачання Україні нового пакета військової допомоги, у який ввійдуть самохідні артилерійські установки Archer, танки та зенітно-ракетні комплекси. Про це йдеться на сайті Риксдагу.

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Згідно з ухваленим рішенням, уряд Швеції може передати Україні військове обладнання та боєприпаси на загальну суму 6,2 млрд крон (554 млн євро). Йдеться про САУ Archer та ЗРК Robotsystem 97 (HAWK). Назви танків не зазначаються, але раніше повідомлялося, що Швеція планує передати Україні Leopard 2.

«Уряд обґрунтовує свою пропозицію тим, що надання військового обладнання Україні відповідає інтересам Швеції», – заявили в парламенті.

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Крім того, парламент дозволив уряду ухвалити рішення про продаж 14 артилерійських установок Archer Великій Британії, яка раніше передала Україні свої AS90.

Для фінансування пропозиції протягом року асигнування на Збройні сили збільшать на 730 млн крон (652 тисячі євро). За оцінками уряду, Протягом 2024-2028 років асигнування на Збройні сили необхідно збільшити на 6,1 млрд крон (544 млн євро).

Також в українському уряді заявили, що посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг підтвердив готовність Експортно-кредитного агентства Швеції розглянути можливість страхування військових ризиків. Посол заявив, що Швеція представить нову програму підтримки України в червні.

Нагадаємо, що уряд Сеула дав добро на постачання Польщею Силам оборони України самохідних артилерійських установок Krab із південнокорейськими деталями.