Білий дім прокоментував брехню Росії про боєприпаси зі збідненим ураном

Кірбі: «Якщо Росія глибоко занепокоєна здоров’ям своїх танків і танкістів, то найбезпечніший для них варіант – покинути Україну»

Боєприпаси зі збідненим ураном є звичайним типом боєприпасів, а заяви РФ про них як про крок до ескалації – безпідставні. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу, пише «Європейська правда».

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США не передають Україні боєприпаси зі збідненим ураном, зазначив представник Білого дому.

«Боєприпаси зі збідненим ураном були досліджені на предмет впливу на здоров'я людей. Це не радіоактивна загроза. Вони й близько не становлять ядерної загрози», – наголосив Кірбі.

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За його словами, це звичайний тип боєприпасів, який використовується, зокрема, через його бронебійні властивості.

«Якщо Росія глибоко занепокоєна здоров’ям своїх танків і своїх танкістів, то найбезпечніший для них варіант – перемістити їх через кордон і вивезти з України», – зауважив він.

Збіднений уран – відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану-235 з природного урану. Він надзвичайно твердий. Тож снаряди з ним дозволяють пробивати навіть дуже товсту броню. У Збройних силах США раніше наголошували на безпечності уранових боєприпасів. Якщо після вибуху снаряда його уламки не застрягнуть в тілі солдатів, то радіоактивне зараження для них буде мізерно малим і не становитиме загрози.

Нагадаємо, що 21 березня військове відомство Великої Британії анонсувало, що разом із бойовими танками Challenger-2 відправить в Україну бронебійні снаряди, що містять збіднений уран.

Російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу вчергове вдалися до ядерних погроз, вигадавши брехню про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном.