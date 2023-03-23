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Білий дім прокоментував брехню Росії про боєприпаси зі збідненим ураном

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Білий дім прокоментував брехню Росії про боєприпаси зі збідненим ураном
Джон Кірбі
Фото: Associated Press

Кірбі: «Якщо Росія глибоко занепокоєна здоров’ям своїх танків і танкістів, то найбезпечніший для них варіант – покинути Україну»

Боєприпаси зі збідненим ураном є звичайним типом боєприпасів, а заяви РФ про них як про крок до ескалації – безпідставні. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу, пише «Європейська правда».

США не передають Україні боєприпаси зі збідненим ураном, зазначив представник Білого дому.

«Боєприпаси зі збідненим ураном були досліджені на предмет впливу на здоров'я людей. Це не радіоактивна загроза. Вони й близько не становлять ядерної загрози», – наголосив Кірбі.

За його словами, це звичайний тип боєприпасів, який використовується, зокрема, через його бронебійні властивості.

«Якщо Росія глибоко занепокоєна здоров’ям своїх танків і своїх танкістів, то найбезпечніший для них варіант – перемістити їх через кордон і вивезти з України», – зауважив він.

Збіднений уран – відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану-235 з природного урану. Він надзвичайно твердий. Тож снаряди з ним дозволяють пробивати навіть дуже товсту броню.

У Збройних силах США раніше наголошували на безпечності уранових боєприпасів. Якщо після вибуху снаряда його уламки не застрягнуть в тілі солдатів, то радіоактивне зараження для них буде мізерно малим і не становитиме загрози. 

Нагадаємо, що 21 березня військове відомство Великої Британії анонсувало, що разом із бойовими танками Challenger-2 відправить в Україну бронебійні снаряди, що містять збіднений уран.

Російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу вчергове вдалися до ядерних погроз, вигадавши брехню про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном.

Читайте також: РФ поширює дезінформацію про снаряди зі збідненим ураном. Міноборони Британії зробило заяву
Теги: росія боєприпаси США ядерна зброя

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