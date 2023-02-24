Швеція офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2

У сьогоднішній пакет допомоги для України від Швеції також входять додаткові системи ППО

Уряд Швеції підтвердив плани країни передати Україні модернізовані танки Leopard 2. Про це повідомляє пресслужба шведського уряду.

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«Швеція приєднується до «сім'ї Leopard» на підтримку України через шведські танки Leopard 2», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у сьогоднішній пакет допомоги для України від Швеції також входять додаткові системи ППО.

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«Ми й надалі допомагатимемо Україні виграти війну», – додали в уряді.

Танк Leopard 2 – німецький основний бойовий танк третього покоління. Основним озброєнням серійної версії танка Leopard 2 є 120 мм гладкоствольна гармата Rheinmetall – така сама, що встановлена на танк M1 Abrams. Танк Leopard 2 оснащено двома кулеметами. Борти і корма танка мають захист від важких кулеметів, гармат середнього калібру і старих типів танкових боєприпасів.

Нагадаємо, що перші танки Leopard вже прибули до України. Їх передала Польща.