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Швеція офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Швеція офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2
фото ілюстративне

У сьогоднішній пакет допомоги для України від Швеції також входять додаткові системи ППО

Уряд Швеції підтвердив плани країни передати Україні модернізовані танки Leopard 2. Про це повідомляє пресслужба шведського уряду.

«Швеція приєднується до «сім'ї Leopard» на підтримку України через шведські танки Leopard 2», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у сьогоднішній пакет допомоги для України від Швеції також входять додаткові системи ППО.

«Ми й надалі допомагатимемо Україні виграти війну», – додали в уряді.

Швеція офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2 фото 1

 

Танк Leopard 2 – німецький основний бойовий танк третього покоління. Основним озброєнням серійної версії танка Leopard 2 є 120 мм гладкоствольна гармата Rheinmetall – така сама, що встановлена на танк M1 Abrams. Танк Leopard 2 оснащено двома кулеметами. Борти і корма танка мають захист від важких кулеметів, гармат середнього калібру і старих типів танкових боєприпасів.

Нагадаємо, що перші танки Leopard вже прибули до України. Їх передала Польща.

Теги: Швеція війна Україна танки

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