Швеція офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2
У сьогоднішній пакет допомоги для України від Швеції також входять додаткові системи ППО
Уряд Швеції підтвердив плани країни передати Україні модернізовані танки Leopard 2. Про це повідомляє пресслужба шведського уряду.
«Швеція приєднується до «сім'ї Leopard» на підтримку України через шведські танки Leopard 2», – йдеться у повідомленні.
Крім того, у сьогоднішній пакет допомоги для України від Швеції також входять додаткові системи ППО.
«Ми й надалі допомагатимемо Україні виграти війну», – додали в уряді.
Нагадаємо, що перші танки Leopard вже прибули до України. Їх передала Польща.
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