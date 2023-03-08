Постачання Україні САУ Krab: Південна Корея ухвалила рішення

Раніше офіційні особи Сеула відмовлялися коментувати поставки Україні гаубиць Krab

Уряд Сеула дав добро на постачання Польщею Силам оборони України самохідних артилерійських установок Krab із південнокорейськими деталями. Про це з посиланням на представника Міноборони в Сеулі повідомляє агентство Reuters.

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Таким чином, Південна Корея офіційно схвалила постачання Україні компонентів озброєнь для війни проти Росії.

Директор європейсько-азійського відділу Бюро міжнародного співробітництва Кім Хьонг Чол, Бюро контролю за технологіями Адміністрації оборонних закупівель (DAPA) розглянуло та схвалило передачу.

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«Ми розглянули всю документацію та можливі проблеми всередині DAPA... потім вирішили видати ліцензію на експорт до Польщі», – сказав він.

Раніше офіційні особи Сеула відмовлялися коментувати поставки Україні гаубиць Krab. Заява представника DAPA є першим підтвердженням того, що Південна Корея офіційно погодилася хоча б опосередковано надати Україні компоненти для зброї для протистояння Росії.

Krab – це самохідна гаубиця, створена шляхом поєднання південнокорейського шасі K9 Thunder, башти британської BAE Systems, 155-мм гармати французької Nexter Systems і польської системи управління вогнем.

За час повномасштабної війни Варшава передала ЗСУ 18 «Крабів», і ще дві країни зробили замовлення на десятки САУ.

Раніше повідомлялося, що Польща починає виробництво танків разом із Південною Кореєю.