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    Політика

    Скандал навколо «контрабанди зброї з України»: Європол виступив з заявою

    Україна продовжує співпрацювати з Європолом у справах, що становлять інтерес для внутрішньої безпеки ЄС - Скандал навколо «контрабанди зброї з України»: Європол виступив з заявою
    Україна продовжує співпрацювати з Європолом у справах, що становлять інтерес для внутрішньої безпеки ЄС
    фото з відкритих джерел

    Європол тісно співпрацює з українськими офіційними особами, щоб зменшити загрозу торгівлі зброєю до Європейського Союзу

    Після заяв про нібито фіксацію випадків контрабанди озброєння з України, Європол запевнив, що цілком довіряє українському уряду та продовжує співпрацю з Україною. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій пресслужбою відомства.

    «Європол тісно співпрацює з українськими офіційними особами, щоб зменшити загрозу торгівлі зброєю до Європейського Союзу. Ми цілком довіряємо їм, оскільки вони впроваджують нові заходи для моніторингу та відстеження цієї вогнепальної зброї», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що Україна продовжує співпрацювати з Європолом у справах, що становлять інтерес для внутрішньої безпеки ЄС, попри продовження російської військової агресії.

    Європол вважає, що потенційна загроза, яка спостерігалася в зонах бойових дій у минулому, полягає в тому, що вогнепальна зброя може потрапити в чужі руки.

    «Стосовно війни в Україні Європол попередив, що розповсюдження вогнепальної зброї та вибухівки в Україні може призвести до збільшення вогнепальної зброї та боєприпасів, які потрапляють до ЄС через встановлені контрабандні маршрути або онлайн-платформи. Ця загроза може бути ще більшою після завершення конфлікту», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше представник Європолу Ян Оп Ген Оорт заявляв про нібито фіксацію випадків торгівлі вогнепальною зброєю та іншими товарами військового призначення з України на чорному ринку. Він відзначив, що нібито у даркнеті продавався РЗК Javelin. При цьому у Європолі не виключають, що це може бути частиною російської пропаганди.

    Секретар РНБО Олексій Данілов своєю чергою заявив, що очікує на предметну розмову з представниками установи з фактами і доказами щодо заяв про нібито існуючі випадки торгівлі зброєю. Він зазначив, що публікації про нібито контрабанду зброї співпадають з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації Росії MakZim, яка займається дискредитацією України. Її метою є припинення поставок зброї від ваших союзників.

    Також нагадаємо, що британське видання Financial Times 12 липня опублікувало маніпулятивну статтю із заголовком «НАТО та ЄС б’ють тривогу через контрабанду зброї в Україні». Згодом Financial Times, ймовірно через негативний розголос, змінило заголовок, додавши слово «ризик».

    У матеріалі йшлося про те, що буцімто «країни закликають посилити відстеження зброї, щоб припинити її продаж на чорний ринок Європи». Начебто є побоювання, що «злочинні групи контрабандою вивозять зброю з країни на чорний ринок Європи».

    НАТО відреагувало на скандальну статтю Financial Times про Україну. У Альянсі заявили, що Україна належним чином забезпечує збереженість та облік зброї, яку вона отримує від союзників у реалізації права на самооборону від російської агресії.

    У міністерстві оборони США заявили, що не сумніваються в належному використанні Україною наданої зброї.

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    Теги: ЄС росія окупанти зброя війна скандал Україна озброєння #stoprussia
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    Скандал навколо «контрабанди зброї з України»: Європол виступив з заявою