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Скандал у Китаї: попередника Сі Цзіньпіна силою вивели зі з'їзду компартії (відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
Скандал у Китаї: попередника Сі Цзіньпіна силою вивели зі з'їзду компартії (відео)
Колишнього лідера Китаю Ху Цзіньтао під руки вивели зі з'їзду компартії
фото з відкритих джерел

На з’їзді Комуністичної партії Китаю трапився несподіваний інцидент з колишнім лідером країни

Комуністична партія Китаю підтримала «ключову роль» нинішнього глави КНР Сі Цзіньпіна на ювілейному XX з'їзді партії. Його попередника Ху Цзіньтао несподівано відвели під руки із церемонії закриття, повідомляє агентство AFP.

В ухваленій постанові китайської компартії йдеться, що всі члени партії будуть зобов'язані «підтримувати основну позицію товариша Сі Цзіньпіна в ЦК партії та партії в цілому». Також у резолюції з'їзду говориться, що Китай «рішуче протидіятиме і стримуватиме сепаратистів, які прагнуть незалежності Тайваню».

Примітний випадок стався на закритті з'їзду, коли колишнього голову Китаю у 2002-2012 роках Ху Цзіньтао несподівано вивели з трибуни, де він був поруч із Сі. Двоє розпорядників вивели під руки 79-річного політика. На відео можна помітити, що перед відходом він про щось говорив із Сі Цзіньпіном. Ху Цзіньтао сидів у президії поряд із нинішнім лідером країни Сі Цзіньпіном. Спочатку чиновник не хотів залишати своє місце, але його силоміць підняли, взявши за руку.

Ху Цзіньтао був лідером Китаю з 2003 по 2013 рік й передав владу Сі Цзіньпіну після двох п'ятирічних термінів. Ху Цзіньтао вважається більш ліберальним за наступника, який усіма силами намагається сконцентрувати владу у своїх руках. Ху Цзіньтао виступає за модель «колективного» керівництва з представниками різних фракцій та з обмеженнями за віком та термінами, які Сі хоче скасувати.

У неділю, 23 жовтня, пленум призначить новий склад Політбюро ЦК та Постійного комітету Політбюро. Очікується, що Сі Цзіньпіна буде затверджено на третій п'ятирічний термін на посаді генсека ЦК КПК, всупереч чинним обмеженням у два терміни, які продовжують діяти щодо решти членів китайського керівництва.

Нагадаємо, раніше китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що розв'язання тайванської проблеми залежить від китайського народу, і Китай ніколи не відмовиться від права на застосування сили, але буде прагнути до мирного врегулювання. 

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко висловив думку, що Сі Цзіньпін після з'їзду компартії Китаю продовжить свій жорсткий, іноді навіть агресивний зовнішньополітичний курс.

Читайте також: Олександр Мережко: Ми не повинні мати ілюзій щодо Китаю
Теги: Тайвань Сі Цзіньпін Китай

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