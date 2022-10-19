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МЗС України жорстко відреагувало на «сліпоту» Китаю  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
МЗС України жорстко відреагувало на «сліпоту» Китаю  
Китай має визначитися щодо своєї ролі у війні РФ проти України 
фото з відкритих джерел

«Вдавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить весь світ, некоректно»

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на заяву речника МЗС Китаю, який стверджував: нічого не знає про атаку російських дронів на Київ.  

«Мені важко уявити, що посол Китаю, який перебуває в Україні, не інформує свій уряд про атаки на українську столицю. Наше посольство в Пекіні також регулярно надсилає в китайське зовнішньополітичне відомство інформацію про злочини Росії в Україні. Вдавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить весь світ, некоректно», – написав Ніколенко.

МЗС України очікує більш проактивної ролі Китаю як постійного члена Ради Безпеки ООН.  

«Не може бути компромісів чи політичних нюансів, коли мова йде про засудження варварських злочинів проти цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше речник міністерства закордонних справ Піднебесної Ван Веньбінь під час пресконференції заявив, що владі Китаю нічого не відомо про атаку на Київ з використанням дронів-камікадзе «Герань-2», під час якої загинуло п'ять мирних жителів.  

Як відомо, 17 жовтня ЗС РФ здійснили дві атаки на Київ, під час яких задіяли іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Внаслідок удару по українській столиці загинули п'ять мирних жителів, а кілька житлових будівель зазнали серйозних пошкоджень.

Як відомо, на тлі санкцій проти Росії через введення російських військ на територію України частка бракованої продукції у постачанні мікрочіпів та компонентів китайських виробників до РФ зросла у 20 разів, з двох до 40%.

Раніше постійний представник Китаю при ООН Лю Цзеї закликав до переговорів з РФ, а також заявив, що санкції проти Росії, яка розв’язала війну в Україні, не сприятимуть мирному врегулюванню питання. Представник Китаю вважає, що слід використати усі дипломатичні засоби для припинення будь-яких бойових дій на території України.  

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Теги: МЗС Китай посольство посол населення

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