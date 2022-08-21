Скандал із DW: німецьке медіа відповіло на звинувачення МЗС України

Представник німецького державного медіа закликав не порівнювати мовника з російськими пропагандистами RT

Німецька служба іномовлення Deutsche Welle заявила, що твердження речника українського МЗС Олега Ніколенка про підігрування її російської редакції пропаганді Кремля не відповідають дійсності, й закликала очільника українського дипломатичного відомства Дмитра Кулебу розібратися із ситуацією. Про це йдеться в коментарі DW, передає «Європейська правда».

Як повідомив речник генерального директорату мовник Крістоф Юмпельт у заяві, DW «звернулося до міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з вимогою розібратися із ситуацією щодо приватного допису Олега Ніколенка у Facebook».

«Ми рішуче заперечуємо безпідставні звинувачення. Наше висвітлення агресивної війни проти України підлягає суворим професійним критеріям, доречним у цій серйозній ситуації. Ми також рішуче відкидаємо звинувачення у маніпуляції фактами й нібито поширення пропаганди», – йдеться в коментарі.

Представник DW наголосив, що порівняння німецького мовника з RT, «що пан Ніколенко вочевидь робить для залякування DW через його незалежну і об’єктивну роботу, не можна толерувати».

«Коли працівник пресслужби Міністерства закордонних справ розпочинає кампанію, спрямовану на дискредитацію будь-якого ЗМІ, перекручуючи факти про його реальну роботу з якою б то не було метою, ми очікуємо, що будуть вжиті заходи», – зазначається в коментарі DW.

Варто зауважити, що Олег Ніколенко є речником усього МЗС України, а не «працівником пресслужби», і його заяви висловлюють офіційну позицію міністерства. Крім того, в коментарі DW не згадується, що закиди в роспропаганді стосувалися лише російської редакції мовника.

«Німецька хвиля» (нім. Deutsche Welle) – німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Deutsche Welle транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-сайти тридцятьма мовами, зокрема й українською.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство закордонних справ України закликало Deutsche Welle звернути увагу на маніпуляції, які його поширює російська редакція.

У МЗС навели низку прикладів із матеріалами російської DW, в яких містилися такі тези, як «визнати Україну терористичною державою», «один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС», «заборона на в’їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна», «Vogue спростував чутки про публікацію фото Адольфа Гітлера та Єви Браун» і фото нацистського фюрера поряд з обкладинкою президентського подружжя.