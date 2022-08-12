Посол Німеччини повідомила, за кого із ексканцлерів німцям соромно

СДПН почала процес виключення Шредера зі своїх лав

Заява ексканцлера ФРН Герхарда Шредера про готовність Путіна до переговорів з Україною обурила багатьох німців. Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю «Укрінформу».

«Соціал-демократична партія Німеччини почала процес виключення Шредера зі своїх лав, вони ще не встигли цього зробити, але це не кінець цієї історії. Шредер так явно працює на зарплаті у Путіна, що чим більше він говорить, тим менше люди розуміють, навіщо він це робить, тому що нам дійсно за це соромно», – наголосила дипломатка.

За її словами, листи німецьких «інтелектуалів», де останні пропонували схилити Україну до капітуляції, є позицією німецької меншини.

«Це не змінить спільної позиції нашого суспільства, яке дійсно показало, наскільки воно прагнуло допомогти Україні. Також незмінні переконання нашого уряду, який, на відміну від інших європейських урядів, дуже стійкий і має значну більшість у парламенті. Так що я не бачу можливості зміни нашої позиції», – підсумувала Фельдгузен.

Як повідомлялося, на початку серпня колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що президент РФ Володимир Путін нібито хоче переговорів та дипломатичного вирішення війни в Україні. Як відомо, німецький політик перебуває у дружніх відносинах із главою Кремля і нещодавно їздив до нього з візитом.

Нагадаємо, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер відмовився розірвати канали зв'язку із президентом Росії Володимиром Путіним.