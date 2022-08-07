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Україна просить у Німеччини далекобійну артилерію

Володимир Миленко
glavcom.ua
Україна просить у Німеччини далекобійну артилерію
Україні потрібна німецька далекобійна артилерія, Офіс президента просить допомоги у федерального уряду цієї країни
фото: Bundeswehr

Офіс президента сподівається на допомогу канцлера Олафа Шольца

Українська армія потребує більше сучасного озброєння для знищення логістичних та матеріально-технічних потужностей російських окупантів. Про це радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив у інтерв’ю виданню Tagesspiegel.

У цьому питанні Україна сподівається на активну участь федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца. «Німеччина тепер повинна піти іншим шляхом, зрозуміти, якою насправді є Росія. Це факт, що нам потрібно більше зброї», – запевнив Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, Збройним силам України потрібні далекобійна артилерія, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. «Протиповітряні системи, такі як IRIS-T, про готовність постачання яких оголосила Німеччина, для кращого захисту наших міст від нападу з повітряного простору. Нам їх потрібно більше, щоб захистити принаймні Київ, Харків, Дніпро, Миколаїв та Одесу», – наголосив представник Банкової.

За словами Подоляка, від того, як швидко Україна отримає цю зброю, залежить тривалість воєнної кампанії. «Що більше й швидше ми отримаємо важке озброєння, то швидше зможемо зупинити цю війну», – заявив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що старший радник Гельсінської комісії при Конгресі США Пол Массаро закликав західні країни дати Україні усю потрібну для перемоги над Росією зброю.

додамо, що голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт після візиту до Києва заявив – Україна має повернути території, захоплені Росією, впродовж наступних 3-6 тижнів.

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Теги: Михайло Подоляк Офіс президента Німеччина зброя озброєння

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