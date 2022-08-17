Україна звинуватила німецьке державне медіа у підігруванні Росії: подробиці скандалу

МЗС України закликає Німеччину відреагувати на наративи російської пропаганди у Deutsche Welle

Міністерство закордонних справ (МЗС) України закликає німецьке видання Deutsche Welle звернути увагу на маніпуляції, які його поширює російська редакція. Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка.

«Наразі нам не зрозуміло, чому російська служба німецького мовника підіграє російській пропаганді, маніпулює цитатами та здійснює підміну понять щодо причин та наслідків агресії Росії проти України», – зазначив речник українського дипломатичного відомства.

Ніколенко навели низку прикладів із матеріалами російської редакції DW, в яких містилися такі тези, як «визнати Україну терористичною державою», «один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС», «заборона на в’їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна», «Vogue спростував чутки про публікацію фото Адольфа Гітлера та Єви Браун» і фото нацистського фюрера поряд з обкладинкою президентського подружжя.

7 фото На весь екран













Представник українського МЗС додав, що DW – це державна структура, яка фінансується німецькими платниками податків.

«Через загрози, які несе російська дезінформація, німецький уряд вже обмежив діяльність на території Німеччини каналу російської пропаганди RT. І ми закликаємо німецьких партнерів відреагувати на наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах DW», – наголосив він.

«Німецька хвиля» (нім. Deutsche Welle) – німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Deutsche Welle транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-сайти тридцятьма мовами, зокрема й українською.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України застерегло західні ЗМІ від повторення тверджень російської пропаганди, зокрема, ніби на Донбасі українські військові чинять опір «сепаратистам» з псевдореспублік у «ДНР» та «ЛНР», а не російській армії. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, звернувши увагу на заголовок Agence France Presse. Зокрема, агентство оприлюднило новину з заголовком «Українські сепаратисти заявили, що оточили Лисичанськ».