Скандальна пропозиція Орбана щодо вступу України в ЄС: президент Євроради відповів

Київ уже є стратегічним партнером Євросоюзу

Європейський союз уже має угоду про асоціацію з Україною. Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, передає Reuters.

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Так очільник Євроради прокоментував заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підписати «стратегічне партнерство» України з ЄС замість рішення про вступ.

Мішель наголосив, що у Євросоюзу вже є угода про асоціацію з Києвом.

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«У нас є Угода про асоціацію з Україною, яка пропонує багато можливостей для тісної співпраці з Україною. У грудні ми проведемо глибокі дебати з 27 колегами, щоб оцінити, яке рішення ми приймемо», – зауажив він.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що наразі переговори про вступ України до ЄС «не відповідають інтересам Угорщини». Він пропонує Євросоюзу укласти договір про стратегічне партнерство з Україною, а до «розмови про вступ» повернутися через декілька років.

Раніше Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу ЄС для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Також Орбан заявив, що не вважає російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою.