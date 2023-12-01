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Саміт ЄС у грудні. Орбан зробив пропозицію щодо України, що потішить Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Саміт ЄС у грудні. Орбан зробив пропозицію щодо України, що потішить Путіна
Орбан прокоментував свій лист з ультиматумом щодо України
фото: index.hu

Орбан стверджує, що «заздалегідь зрозуміло», що згоди щодо вступу України в ЄС серед країн-членів не буде

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконує, що країни-члени ЄС не дадуть згоди на вступ України, а також прокоментував свого листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю, в якому погрожував заблокувати всю допомогу Єврозоюзу для України. Про це Орбан заявив в ефірі радіо Kossuth. 

Орбан стверджує, що «заздалегідь зрозуміло», що згоди щодо вступу України в ЄС серед країн-членів не буде.

За його словами, наразі переговори про вступ України до ЄС «не відповідають інтересам Угорщини». Він пропонує Євросоюзу укласти договір про стратегічне партнерство з Україною, а до «розмови про вступ» повернутися через декілька років.

Орбан зазначив, що лист до голови Євроради відповідає інтересам Угорщини. «Якщо ми згодні, позиція ЄС є, якщо ні, то її немає. Ми не повинні дозволити, щоб нас змусили відчувати докори сумління через те, що ми в чомусь не згодні», – сказав він. 

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва. 

Нагадаємо, Віктор Орбан заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою.

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Теги: Угорщина Віктор Орбан Україна Європейський союз

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