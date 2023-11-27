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Стало відомо, які продукти подорожчають в Україні через блокаду польського кордону

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Стало відомо, які продукти подорожчають в Україні через блокаду польського кордону
Дефіцит та подорожчання торкнеться продуктів, які в нашій країні не вирощуються
фото: Reuters

«Можуть виникати дефіцити, починаючи з солі»

Блокада українського кордону польськими перевізниками може призвести до дефіциту та подорожчання імпортних продовольчих товарів. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в інтерв’ю «Уніан».

«Можуть виникати дефіцити, починаючи з солі, тому що, на жаль, українське виробництво в тимчасовій окупації. А також інших продуктів, які в нас не вирощуються. Наприклад, цитрусових, бананів. Також морепродуктів, бо в нас зараз немає доступу до моря, щоб повноцінно їх виловлювати. Це не обов’язково щось «лакшері» – це навіть звичайний хек і інша заморожена риба», – повідомив він.

Висоцький додав, що через водний шлях повноцінно не працює через війну. До повномасштабного вторгнення Україна в основному імпортувала продукцію контейнерами через Одесу, але тепер це все пішло автомобільним транспортом і альтернатива відсутня.

«Тож є ризики, по-перше, дефіциту, а по-друге – такого здорожчання, яке більшість собі не зможуть дозволити», – зазначив заступник міністра.

Тарас Висоцький підкреслив, що з точки зору економіки, по імпорту продовольства, яке в Україні не вирощується і не збирається, блокування кордону б’є досить суттєво.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Передбачається, що акція триватиме до 3 січня. КПП «Шегині», який не працює від 23 листопада, страйкарі почнуть блокувати цілодобово вже з понеділка, 27 листопада.

Також «Главком» писав, що польські перевізники, які блокують пропускні пункти на кордоні з нашою країною, не пропускають цистерни з паливом і гуманітарні вантажі для України. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що українські урядовці направили інформацію про ці випадки польській владі.

До слова, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги українським водіям. Його ключове завдання – забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

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Теги: продукти Україна Тарас Висоцький кордон протест Польща

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