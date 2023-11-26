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Нічна атака на Україну: скільки «Шахедів» знищено

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нічна атака на Україну: скільки «Шахедів» знищено
фото: Facebook/Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Усі повітряні цілі було знищено силами оборони України

У ніч проти 26 листопада українські військові збили всі ворожі безпілотники типу Shahed. Про це заявив Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Сьогодні вночі ворог знову намагався прорвати міцну повітряну оборону Північної операційної зони, запустивши у бік військових та цивільних об'єктів 6 дронів-камікадзе типу Shahed», - йдеться у повідомленні.

Усі повітряні цілі було знищено силами оборони України. Три з них знищено мобільними вогневими групами протиповітряної оборони Північного угруповання військ.

Зокрема, в небі Київської області знищено один ударний дрон, ще два дрони-камікадзе знищено на Сумському напрямку, один із яких у небі Полтавської області.

Крім того, два БПЛА вночі було збито над Дніпропетровською областю. Безпілотники «приземлили» над Новомосковським та Синельниківським районами.

У ніч на 26 листопада 2023 року окупанти випустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ РФ) по Україні 9 ударних БПЛА типу Shahed.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 8 ворожих безпілотників Shahed-131/136.

Як повідомлялося, у ніч проти 26 листопада у передмісті Києва працювала протиповітряна оборона.

Росіяни атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу було оголошено у Києві та низці областей.

Теги: окупанти військові Сергій Наєв ворог безпілотник Україна

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