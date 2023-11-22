Орбан написав листа Мішелю з погрозами заблокувати допомогу ЄС для України – Politico

Орбан погрожує заблокувати 500 млн євро запланованої військової допомоги Києву, а також старт офіційних переговорів про вступ України до ЄС

Віктор Орбан: «Європейська рада має проаналізувати реалізацію та ефективність нашої нинішньої політики щодо України, включно з різними програмами допомоги»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва. Про це повідомляє Politico.

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У своєму листі, адресованому голові Європейської ради Шарлю Мішелю, Орбан зазначив, що жодне рішення про фінансування України, початок переговорів про вступ до ЄС або подальші санкції проти Росії не може бути ухвалене доти, доки ця «стратегічна дискусія» не відбудеться, коли лідери зберуться в Брюсселі в середині грудня.

«Європейська рада має проаналізувати реалізацію та ефективність нашої нинішньої політики щодо України, включно з різними програмами допомоги», – пише Орбан у листі.

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Він також запитує, чому Європа має продовжувати підтримувати Україну в той час, коли США, які надали Києву основну частину військової допомоги, можливо, не зможуть продовжувати фінансування через глухий кут у питанні майбутньої підтримки. «Європейська рада має провести відверте і відкрите обговорення здійсненності стратегічних цілей ЄС в Україні», – додав Орбан.

Politico пише, що лист Орбана підвищує ставки в тривалому протистоянні між Будапештом і Брюсселем, який утримує 13 млрд євро з фондів ЄС для Угорщини через побоювання, що країна не відповідає стандартам Євросоюзу щодо верховенства закону.

«Не кажучи про це прямо, у листі припускається, що Будапешт може використати своє право вето, щоб заблокувати виплату запланованої допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро», – йдеться в матеріалі.

Ці кошти потрібні для фінансування українського уряду, поки Збройні сили чинять опір повномасштабному російському нападу. Крім 50 мільярдів євро, Орбан погрожує заблокувати 500 млн євро запланованої військової допомоги Києву, а також старт офіційних переговорів про вступ України до ЄС, який лідери сподівалися схвалити на наступному засіданні Європейської ради у грудні.

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Раніше прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.