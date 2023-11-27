Чим Україна буде відновлювати флот

Для повноцінного захисту «зернового коридору» нам би треба взагалі хоча б кілька надводних кораблів класу «фрегат» та «корвет»

Треба сподіватись, що турки нам таки здадуть за планом в 2024 році корвет «Гетьман Іван Мазепа»

По цій темі, що в нас будуть патрульні катери для охорони «зернового коридору»:

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В оригіналі Зеленський говорив саме про морські катери. Це нюанс важливий, бо означає, що не треба вирішувати проблему проходу через Босфор, заблокованого для кораблів воюючих країн.

Щодо ймовірних «кандидатів» на поставку – це можуть бути й американські патрульні катери проекту Mark VI, і французькі сторожові катери від компанії OCEA, котрі закуповувались за контрактом ще 2021 року. Хоча не виключені й інші варіанти.

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Теоретично, функціонал таких катерів дозволяє поставити там автоматичні гармати та/або керовані ракети малої дальності, та й розмістити одного чи кількох стрільців із ПЗРК.

Такий набір озброєння дозволяє протидіяти вузькому, але чутливому спектру загроз – дозвукові протикорабельні крилаті ракети (Х-35У і 3М-54 «Калибр» у протикорабельній версії), перспективні катери-камікадзе в розпорядженні РФ, та власне ті самі «Шахеди» (маловідомо, але вперше Іран застосував Shahed-136 ще в 2019 році саме для удару по одному із ізраїльських танкерів).

Із точки зору оборонної достатності тема із патрульними катерами – це із розряду «доводиться працювати з тим, що є».

Для повноцінного захисту «зернового коридору» нам би треба взагалі хоча б кілька надводних кораблів класу «фрегат» та «корвет», кілька тральників, патрульні літаки й протичовнові вертольоти, додаткові винищувачі і далекобійні ЗРК.

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Але стільки, скільки нам треба – нема ні в кого, замовляти самим все необхідне – не вистачить ресурсу на бойові на суходолі.

Тут лишається сподіватись хоча б на те, що турки нам таки здадуть за планом в 2024 році корвет «Гетьман Іван Мазепа», закладка якого відбулась задовго до повномасштабного вторгнення РФ.

(Щодо живучості надводних кораблів у сучасній війні пропоную подумати ось про що – а от після крейсера «Москва» нам ще вдалось втопити хоч ще один саме бойовий корабель ВМФ РФ? Відповідь не порадує).

Щодо того, чиї будуть екіпажі, де братимуть, і як взагалі розгортатиметься процес – даруйте, але у нашої воюючої країни уже є досвід постановки у стрій та застосування у боях певної кількості патрульних катерів американського виробництва PB 40 Defiant.

То правда невеликі катери з довжиною корпусу 12 метрів та екіпаж в кілька осіб, для використання в прибережній зоні. Використовувались як мінімум для відсічі росіянам в районі Очакова, та охорони наших річкових шляхів.

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(Можливо хто помічав, але після кожної масової атаки на Київ дронами чи ракетами навіть і ВМСУ скромно дописують, що їх річковий дивізіон теж позбивав певну кількість того, що летіло на столицю).

Пропоную заодно зафіксувати важливий доктринальний момент – надводні дрони все ж не здатні вирішити все в сучасній війні на морі, «класичні» надводні кораблі та катери вкрай потрібні також.

Щодо того, що окрема категорія громадян різко почала посилатись на пункт 67 параграф «е» уставу Сан Ремо по міжнародним конфліктам на морі від 1994 році, мовляв рух у супроводі військових кораблів начебто робить цивільне судно легітимною ціллю для атаки.

Даруйте, але Міноборони РФ давно цей устав переступило, коли ще 20 липня 2023 року оголосило, що вважатиме усі судна, які прямують до наших суден, «потенційними перевізниками вантажів військового призначення», тобто по суті заявило про намір атакувати.

Розгорнути повноцінну морську блокаду їм тоді та зараз завадила хіба що активність наших катерів-камікадзе з «бавовною» на борту, а не відсилки до міжнародного права.