Слідчі в Словенії затримали російських шпигунів, які прикидалися аргентинцями

Двоє дітей подружжя навіть не знали про те, що їхні батьки-шпигуни насправді росіяни

Подружжя з РФ було заслано до Словенії за програмою «сплячих агентів»

Влада Словенії затримала подружню пару, яка з двома дітьми переїхала в цю країну з Аргентини. Псевдоаргентинці насправді були шпигунами російської Служби зовнішньої розвідки (СЗР). Про це повідомляє The Guardian.

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Російські шпигуни намагалися імітувати активне світське життя. Жінка відкрила онлайн-галерею, а чоловік керував IT-стартапом. Своїх нових друзів і сусідів подружжя зуміло переконати, що перебратися до Словенії їх змусила страшна вулична злочинність в Аргентині.

Однак у грудні минулого року сімейка була затримана місцевою поліцією в ході секретної спецоперації. Як з'ясувалося, «аргентинці» Марія і Людвіг насправді були добре підготовленими російськими шпигунами і громадянами РФ. 23 березня міністр закордонних справ Словенії Таня Файон підтвердила цю інформацію.

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Відзначається, що ці шпигуни були заслані за програмою «сплячих агентів». На відміну від звичайної російської практики, коли шпигунством займаються акредитовані при посольствах дипломати, ці агенти повинні діяти без будь-яких видимих зв'язків з Росією.

«Їх роками навчають видавати себе за іноземців, а потім відправляють за кордон для збору розвідданих. У багатьох є діти, які виховуються під прикриттям особистості, не підозрюючи, що їхні батьки насправді росіяни», – пише The Guardian.

Чим конкретно займалася саме ця парочка, точно не відомо. Ймовірно, їх завданням була оплата послуг інших російських агентів та інформаторів по всій Європі. Маленька Словенія, яка не має своєї сильної контррозвідки, була для шпигунів просто тиловою базою, з якої зручно працювати по всьому ЄС.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що посольство РФ у Сербії стало притулком для висланих із Європи російських шпигунів.

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Раніше шпигуни РФ готували диверсії та встановили камери на залізничних вузлах у Польщі. Вони намагалися зафіксувати передачу західної зброї та боєприпасів для України.