Словаччина готова надати Україні винищувачі: названо кількість

Словаччина може стати першим членом НАТО, який надав Україні бойові літаки

Словаччина готова передати Україні 10 із 11 своїх винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, ще один зарезервований для словацького авіаційного музею. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє AP.

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«Ми більше ніколи не використовуватимемо МіГи. В них немає для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони допоможуть врятувати чиєсь життя», – зазначив міністр.

Якщо Словаччина передасть українським військовим винищувачі, вона стане першим членом НАТО, який надав Україні бойові літаки.

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Словацька армія припинила експлуатацію радянських винищувачів влітку 2022 року через брак запчастин та спеціалістів із технічного обслуговування. Остаточне рішення про передачу літаків очікується протягом кількох днів або тижнів.

МіГ-29 – багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, у тому числі й України. 27 травня близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних сил Збройних сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35 зі складу 23 винищувального авіаполку східного воєнного округу РФ, який полював за літаками української штурмової авіації. Крім того, український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних сил Збройних сил України, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. У результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою.

Нагадаємо, що парламент Словаччини ухвалив постанову, у якій назвав нинішній російський режим терористичним, а Росію – державою, що підтримує тероризм.

Раніше повідомлялося, що Словаччина готова відправити до України 30 танків Т-72, якщо вона зможе отримати західні танки для їхньої заміни.