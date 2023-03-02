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Словаччина готова надати Україні винищувачі: названо кількість

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Словаччина готова надати Україні винищувачі: названо кількість
МіГ-29УБ
Фото: defence-ua.com (ілюстративне)

Словаччина може стати першим членом НАТО, який надав Україні бойові літаки

Словаччина готова передати Україні 10 із 11 своїх винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, ще один зарезервований для словацького авіаційного музею. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє AP.

«Ми більше ніколи не використовуватимемо МіГи. В них немає для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони допоможуть врятувати чиєсь життя», – зазначив міністр.

Якщо Словаччина передасть українським військовим винищувачі, вона стане першим членом НАТО, який надав Україні бойові літаки.

Словацька армія припинила експлуатацію радянських винищувачів влітку 2022 року через брак запчастин та спеціалістів із технічного обслуговування. Остаточне рішення про передачу літаків очікується протягом кількох днів або тижнів.

МіГ-29 – багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, у тому числі й України.

27 травня близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних сил Збройних сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35 зі складу 23 винищувального авіаполку східного воєнного округу РФ, який полював за літаками української штурмової авіації.

Крім того, український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних сил Збройних сил України, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. У результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою.

Нагадаємо, що парламент Словаччини ухвалив постанову, у якій назвав нинішній російський режим терористичним, а Росію – державою, що підтримує тероризм.

Раніше повідомлялося, що Словаччина готова відправити до України 30 танків Т-72, якщо вона зможе отримати західні танки для їхньої заміни.

Теги: Словаччина винищувач допомога ЗСУ

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