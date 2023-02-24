Чи постачатимуть США винищувачі Україні: Салліван розкрив подробиці

Між президентами США та України відбулася розмова, присвячена, зокрема, питанню постачання ЗСУ американських винищувачів F-16, радник Джо Байдена повідомив деталі

Запитані Києвом винищувачі не можуть зараз дати належного ефекту в контрнаступі України, який наближається. Таку думку висловив радник президента США Джо Байдена Джейк Салліван у ході дискусії, організованої до річниці початку війни телеканалом CNN.

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«F-16 – це питання не короткострокової боротьби. F-16 – це питання довгострокового захисту України, і це розмова, яка відбулася між президентом Байденом і президентом Зеленським», – заявив Салліван.

Зазначається, що Байден наразі відмовляється задовольнити прохання України щодо F-16 через нерозв'язану дилему: як далеко можна зайти в допомозі Україні, уникнувши при цьому прямого зіткнення між Заходом і Росією.

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Нагадаємо, що адміністрація Білого дому обговорює можливість забезпечити українських військових винищувачами п'ятого покоління як елементом необхідних для України довгострокових гарантій безпеки.

До слова, Банкова назвала країну, яка першою розблокує постачання авіації Україні.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про неготовність відправити Україні літаки F-16, але підтримує відправлення іншого виду винищувачів у разі спільного рішення членів НАТО.

Також прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловив сподівання, що союзники зможуть дійти згоди щодо передачі Україні літаків.