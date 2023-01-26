Словаччина готова передати Україні 30 танків Т-72
Словаччина має 30 танків Т-72, які готова негайно відправити їх до України
Словаччина готова відправити до України 30 танків Т-72, якщо вона зможе отримати західні танки для їхньої заміни. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє Al Jazeera.
За його словами, торік Словаччина відправила в Україну 30 радянських бойових машин піхоти BVP-1 після того, як домовилася, що Німеччина натомість поставить 15 танків Leopard 2.
«У нас все ще є 30 танків Т-72, і ми готові негайно відправити їх до України, хоч завтра, якщо буде можливість отримати замість західних танків – Leopard або будь-які інші. У Словаччині немає місця для скорочення, але є місце для обміну», – заявив міністр.
Також Надь повідомив, що Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх винищувачів МІГ-29.
«Літаки зараз знаходяться на одній із баз Словаччини, і зараз ми готові обговорити передачу Україні цих літаків. Очікуємо на рішення від уряду Словаччини», – пояснив міністр оборони Словаччини.
Нагадаємо, Німеччина офіційно заявила, що відправляє в Україну танки Leopard 2. На першому етапі країна надасть роту з 14 бойових машин зі складу Бундесверу.
Раніше повідомлялося, що до постачання танків Leopard Україні може долучитися Іспанія, а також Португалія.
Крім того, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розглядає можливість викупу 18 бойових танків Leopard 2, які належать Німеччині, аби поставити в Україну.
До слова, Порошенко на зустрічі з генсеком НАТО закликав пришвидшити розгляд заявки України на членство.
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