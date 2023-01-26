Головна Країна Політика
search button user button menu button

Словаччина готова передати Україні 30 танків Т-72

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Словаччина готова передати Україні 30 танків Т-72
фото з відкритих джерел

Словаччина має 30 танків Т-72, які готова негайно відправити їх до України

Словаччина готова відправити  до України 30 танків Т-72, якщо вона зможе отримати західні танки для їхньої заміни. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє Al Jazeera.

За його словами, торік Словаччина відправила в Україну 30 радянських бойових машин піхоти BVP-1 після того, як домовилася, що Німеччина натомість поставить 15 танків Leopard 2.

«У нас все ще є 30 танків Т-72, і ми готові негайно відправити їх до України, хоч завтра, якщо буде можливість отримати замість західних танків – Leopard або будь-які інші. У Словаччині немає місця для скорочення, але є місце для обміну», – заявив міністр.

Також Надь повідомив, що Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх винищувачів МІГ-29.

«Літаки зараз знаходяться на одній із баз Словаччини, і зараз ми готові обговорити передачу Україні цих літаків. Очікуємо на рішення від уряду Словаччини», – пояснив міністр оборони Словаччини.

Нагадаємо, Німеччина офіційно заявила, що відправляє в Україну танки Leopard 2. На першому етапі країна надасть роту з 14 бойових машин зі складу Бундесверу.

Раніше повідомлялося, що до постачання танків Leopard Україні може долучитися Іспанія, а також Португалія.

Крім того, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розглядає можливість викупу 18 бойових танків Leopard 2, які належать Німеччині, аби поставити в Україну. 

До слова, Порошенко на зустрічі з генсеком НАТО закликав пришвидшити розгляд заявки України на членство.

Читайте також: Німеччина передає танки Leopard 2 Україні: деталі та терміни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На зустрічі з ПЦУ попросили Папу продовжити молитву за Україну
Танки від Німеччини й США, зустріч з Папою Римським. Головне за 25 січня
Вчора, 21:00
Танки від США: Білий дім повідомив деталі (відео)
Танки від США: Білий дім повідомив деталі (відео)
Вчора, 20:36
Норвегія підтвердила, що передасть танки в Україну
Норвегія підтвердила, що передасть танки в Україну
Вчора, 19:56

Політика

Словаччина готова передати Україні 30 танків Т-72
Словаччина готова передати Україні 30 танків Т-72
Байден обговорив з лідерами країн Європи ситуацію в Україні
Байден обговорив з лідерами країн Європи ситуацію в Україні
Моніторингові місії МАГАТЕ запрацювали на всіх АЕС в Україні
Моніторингові місії МАГАТЕ запрацювали на всіх АЕС в Україні
Залужний поспілкувався із головою об’єднаного комітету начальників штабів США
Залужний поспілкувався із головою об’єднаного комітету начальників штабів США
Керівництво непричетне: Залужний прокоментував «продовольчий» скандал
Керівництво непричетне: Залужний прокоментував «продовольчий» скандал
«А тепер винищувачі!». Порошенко закликав союзників не зупинятися на танках
«А тепер винищувачі!». Порошенко закликав союзників не зупинятися на танках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8038
Рішення США надати Україні Abrams викликало істерику в Росії
7917
День народження Зеленського: як змінився президент за 12 місяців (фото)
6853
Офіційно: ЗСУ вийшли із Соледара
6761
Удар по Києву. Який вигляд має готель Alfavito hotel Kyiv через місяць після атаки (фото)

Новини

Туреччина вийде із НАТО? Правляча партія відреагувала на заяву опозиції
Вчора, 15:49
У Берлінському аеропорту скасовано всі польоти: озвучено причину
Вчора, 12:27
Вступ до НАТО. Швеція хоче примиритися із Туреччиною
Вчора, 08:34
Окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07
11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
24 сiчня, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
23 сiчня, 21:21

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту