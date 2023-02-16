Словаччина визнала РФ спонсором тероризму, а режим Путіна – терористичним

Нацрада засудила широкомасштабні напади Росії на мирне населення, цивільні об'єкти та ключові енергетичні структури

Парламент Словаччини ухвалив постанову, у якій назвав нинішній російський режим терористичним, а Росію – державою, що підтримує тероризм. Про це передає Aktuality.

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Зазначається, що Національна рада (НР) Словацької Республіки вкотре засудила російську агресію в Україні та висловила підтримку незалежності та суверенітету та територіальної цілісності України. Зокрема, засуджено широкомасштабні напади Росії на мирне населення, цивільні об'єкти та ключові енергетичні структури.

Водночас Національні збори Словацької Республіки резолюцією визнали чинний російський режим терористичним, а Росію державою, що підтримує тероризм.

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Депутати також засудили прямі та непрямі погрози Росії застосувати ядерну зброю. У постанові Словаччина заявила, що не визнає рішення та результати референдуму в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, а вважає ці території такими, що залишаються у складі України. Парламент також висловив підтримку зусиллям зі створення спеціального трибуналу для переслідування злочинів агресії та підтримку переслідування злочинів проти людяності та військових злочинів.

Водночас парламент засуджує гібридну війну, яку веде Росія також на території Словаччини. Також він закликає правоохоронні органи, спецслужби та інші компетентні органи не недооцінювати загрозу, а вжити ефективних заходів проти неї, щоб зберегти безпеку та демократію в Словаччині.

Раніше Банкова пояснила, як визнання державою-спонсором тероризму вже впливає на Росію.

Також нардеп пояснив, які наслідки для Росії має визнання її спонсором тероризму.