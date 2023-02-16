НАТО може працювати зі швидкістю, яка необхідна Україні – польський чиновник

У Варшаві вважають, що Альянс може наростити виробництво боєприпасів

Для членів НАТО цілком можливо наростити виробництво боєприпасів зі швидкістю, необхідною для підтримки України. Про це заявив заступник глави міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Павел Яблонський, повідомляє CNN.

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«Це можливо. Це витрати, які ми несемо майже рік. Це витрати, які ми повинні понести, якщо хочемо уникнути набагато більших витрат. Ціна нестабільності. Ціна війни – по всій Європі, тому що Путін не зупиниться, якщо ми цього не зробимо», – наголосив Павел Яблонський.

Він також додав, що «у нас є ресурси... нам потрібна лише політична воля, щоб використати ці ресурси».

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Заступник глави МЗС наголосив на тому, що Польща нарощує виробництво зброї не лише для того, щоб допомогти Україні, але й для того, щоб забезпечити добре оснащення власної армії.

Нагадаємо, що Польща з перших днів повномасштабної війни є одним з найпотужніших міжнародних партнерів України. Вона надає нам зброю, приймає українських переселенців, бойкотує Олімпіаду та критикує європейські санкції, якщо ті є занадто м’якими.