Союзник РФ не визнав «референдумів» на окупованих територіях України

Іран заявляє, що виступає за мирне врегулювання «конфлікту» в Україні

Іранська влада заявила, що не визнає так звані референдуми, організовані країною-агресоркою Росією на тимчасово окупованих територіях України. Про це йдеться у зверненні офіційного представника МЗС Ірану Насера Канані, повідомляє IRNA.

«Ісламська Республіка, як завжди і відповідно до своїх принципових позицій, наголошує на необхідності повної поваги до принципу суверенітету та територіальної цілісності всіх держав як до основної норми міжнародного права та повагу до принципів і цілей Статуту ООН», – заявив Канані.

Він додав, що Іран виступає проти будь-яких «провокаційних дій, які могли б порушити хід миру, стабільності та спокою».

Як відомо, Іран є одним із небагатьох союзників Росії, який допомагає РФ у війні проти України. Зокрема, Тегеран постачає армії РФ свої безпілотники, які українські захисники регулярно збивають на півдні.

Проте, Іран заперечує постачання Росії безпілотників.

Як відомо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

3 жовтня, Держдума РФ проголосувала за незаконне «приєднання» окупованих територій України.