Путін придумав, де «намалює» кордони анексованих територій України

Загарбники сьогодні заявляли, що начебто «радитимуться з населенням Херсонської та Запорізької областей щодо того, де проходитимуть кордони цих областей»

Держава-окупантка РФ придумала, де буцімто будуть межі так званих «чотирьох нових регіонів Росії»: терористичних «Л/ДНР», а також тимчасового окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, які анексувала РФ. Про це йдеться у прийнятих 3 жовтня Державною Думою «законах», пишуть російські ЗМІ.

Як додумалися окупанти, так звані «Л/ДНР» та Запорізька область «входять до складу Росії у своїх адміністративних кордонах», а Херсонська – із двома районами Миколаївської області, в яких буцімто проходив псевдореферендум.

Нагадаємо, раніше прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг відповісти, у яких межах країна-терористка анексувала тимчасово окуповану територію Херсонської та Запорізької областей. Пєсков заявив, що у Кремлі начебто «радитимуться з населенням Херсонської та Запорізької областей щодо того, де проходитимуть кордони цих областей».

Як відомо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

Тим часом сьогодні, 3 жовтня, Держдума РФ проголосувала за незаконне «приєднання» окупованих територій України.