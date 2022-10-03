Держдума РФ підтримала анексію українських територій

Окупанти проголосували за так зване «приєднання до складу РФ» захоплених Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей

Сьогодні, 3 жовтня, Держдума РФ проголосувала за незаконне «приєднання» окупованих територій України. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Державна Дума Росії проголосувала за так зване «приєднання до складу РФ» захоплених рашистами Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Як повідомлялося, Конституційний суд Росії схвалив пакет документів, підписаних президентом держави-агресорки Володимиром Путіним, про «прийняття до складу РФ» окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Згідно з постановою, як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, «ДНР» і «ЛНР» нібито увійшли до складу Росії в статусі «республік» з російською мовою як державною. Запорізька і Херсонська області вважаються «прийнятими» як окремі суб'єкти зі своїми нинішніми назвами.

Нагадаємо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.