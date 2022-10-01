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Дев'ятеро зрадників-організаторів псевдореферендумів отримали підозри: список 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Дев'ятеро зрадників-організаторів псевдореферендумів отримали підозри: список 
«Очолив» перелік колаборантів терорист Пасічник
фото з відкритих джерел

30 вересня Путін оголосив про анексію загарбаних територій України

Служба безпеки України продовжує документувати протиправні дії організаторів та учасників фейкового волевиявлення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зокрема, слідчі повідомили про підозру ще дев'ятьом організаторам незаконних референдумів РФ на тимчасово окупованих територіях сходу України. За матеріалами СБУ підозру у колабораційній діяльності отримав «голова «ЛНР» Леонід Пасічник. Про це повідомила пресслужба СБУ. 
  
Задокументовано, що він підписав звернення депутатів незаконної «народної ради «ЛНР» щодо набрання чинності злочинним «законом о референдуме «луганской народной республики» по вопросу о вхождении в состав РФ на правах субъекта РФ». 
  
За його вказівками було проведено організаційну роботу щодо створення та функціонування «центральних та дільничних виборчих комісій», забезпечено фінансування підготовки та проведення фейкового плебісциту. До того ж Пасічник регулярно брав участь у пропагандистських заходах, обґрунтовуючи необхідність псевдоголосування та приєднання до Росії. 
  
Також підозру від СБУ отримали восьмеро так званих «депутатів народної ради «ДНР», а саме:

  • Максим Книш;
  • Олександр Мальков;
  • Наталія Стрельчук; 
  • Мирослав Руденко;
  • Анастасія Селіванова;
  • Олександр Бондаренко;
  • Олександр Дяговець;
  • Олексій Жигулін.

Ці колаборанти на одному із зібрань одностайно проголосували за «закон» про проведення «референдуму» і звернулися до ватажка терористичної організації «ДНР» Пушиліна за підписанням цього неправомірного документа. 

Нагадаємо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України. 

Як відомо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії. Ці «референдуми» пройшли під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

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Теги: закон путін фінансування референдум анексія

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