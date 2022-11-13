Соратниця Тихановської назвала двох осіб, які влаштували війну в Україні

Білоруська опозиціонерка: «Нам з вами заважає режим Олександра Лукашенка»

Зговір диктаторів Росії та Білорусії призвів до війни в Україні. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила представниця Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Аліна Ковшик.

«Нам з вами заважає режим Олександра Лукашенка. Ми ж розуміємо, через що почалася ця війна. Путін і Лукашенко не могли прийняти того, що у регіоні зростає сильна демократична країна. Вони повинні були зробити все, щоби ваш приклад не став заразливим для Білорусі у тому числі. Тому головна наша проблема зараз – режим Лукашенка. Я не бачу у нас з вами сильних історичних відмінностей, які є між вами і росіянами», – зазначила опозиціонерка.

Також Ковшик розповіла, як війна в Україні впливає на стосунки в білоруських родинах.

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«Насправді багато білорусів виступають проти російської військової агресії і підтримують Україну. Напевно, у кожній білоруській родині є такі люди і такі історії, як ви навели. І у моїй родині також. Але суперечки у моїй родині почалися ще вісім років тому, з початку війни на Донбасі. З деякими моїми родичами ми відтоді навіть перестали спілкуватися. Тобто цей розподіл думок відбувся у багатьох не сьогодні», – сказала Ковшик.

На думку опозиціонерки, білоруси, які схильні до пропагандистського впливу, останнім часом стали ще агресивнішими.

«Мені здається, що люди, схильні споживати пропагандистський контент, стали зараз більш агресивними. Їх обробляють ще більш жорстко і після цього вони прагнуть чітко донести свою позицію у першу чергу тим, хто з ними не згоден. Тобто носії російської пропаганди самі провокують своїх опонентів на суперечки», – поділилася враженнями Ковшик.

Нагадаємо, Білорусь висловила Україні невдоволення мінуванням прикордонної території.

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