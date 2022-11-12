Білорусь висловила Україні невдоволення мінуванням прикордонної території

Саме з території Білорусі російські загарбники зайшли у Київську та Чернігівську області

Прикордонний комітет Білорусі звинуватив Україну у мінуванні прикордонної території. Про це йдеться у заяві Державного прикордонного комітету країни.

Зазначається, що ЗСУ не лише мінують свій кордон із країною-агресором, а й нібито «руйнують дороги» та «об'єкти інфраструктури».

«Крім руйнування під'їзних доріг та об'єктів інфраструктури поблизу пунктів пропуску, на суміжній стороні встановлюються міни», – зазначають в Білорусі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що саме з території Білорусі російські загарбники зайшли у Київську та Чернігівську області й далі продовжують обстрілювати українські міста.

Раніше повідомлялося, що Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, на 230-му загальновійськовому полігоні «Обуз-Ліснівський» під Барановичами (Брестська область Білорусі) зафіксовано збільшення кількості наметів для російських військових, польовий табір, польовий госпіталь і стоянку російської техніки з різними вантажівками типу «Урал».