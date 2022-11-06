Кирило знову закликав молитися за Путіна і тих, хто вбиває українців

Кирило цинічно заявив, що Росія сьогодні стала стовпом утвердження істини

Патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) знову закликав молитися за кремлівського диктатора Володимира Путіна і тих, хто вбиває українців. Відповідне відео промови опублікувала російська журналістка та блогерка Ксенія Собчак, яка нещодавно втекла з Росії через ймовірність арешту.

Московський патріарх вкотре закликав молитися «за владу та воїнство», тобто за тих, хто «несе особливу відповідальність за долю країни».

Окрім того Кирило цинічно заявив, що Росія сьогодні стала стовпом утвердження істини.

«Цілитися можуть будь-куди, а бити будуть по Росії. А вона є сьогодні стовпом і утвердженням істини», – сказав він.

Він також зазначив, що ці слова були сказані апостолом Павлом щодо Церкви, проте, за словами Кирила, народ Росії «сам собою є стовпом для істини».

Раніше повідомлялося, що Кирило освятив головний храм Росгвардії. Після освячення він виголосив цинічну промову. Мовляв, Росія зараз стикається з серйозними небезпеками, хоч насправді вона сама їх і створює.

Нагадаємо, раніше патріарх Кирило Гундяєв закликав два дні молитися за здоров'я Путіна.