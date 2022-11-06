Територіальні претензії до України: Угорщина поставила Путіна на місце

МЗС Угорщини закликало Росію припинити війну і почати мирні переговори

Міністерство закордонних справ Угорщини закликало російського диктатора Володимира Путіна припинити вогонь, замість заяв, що поглиблюють конфлікт. Про це пише Index.

«Ми не вважаємо правильними заяви, що поглиблюють військовий конфлікт. Замість подібних заяв необхідне негайне припинення вогню і мирні переговори», – заявили в МЗС у відповідь на заяву Путіна про те, що Польща, Румунія та Угорщина також можуть мати територіальні претензії до України.

Керівництво інших згаданих країн швидко відреагувало на цю заяву: Румунія дала зрозуміти, що не має жодних претензій, а Польща звинуватила Путіна в поширенні дезінформації.

Уряд Угорщини ніяк не відреагував на заяву Путіна, але в неділю журналістам вдалося отримати коментар МЗС.

Нагадаємо, раніше Румунія заперечила висловлені президентом РФ Володимира Путіна твердження, які помилково наводять на думку про те, що країна має територіальні претензії до України. Бухарест у своїй заяві також розкритикував Москву за ведення бойових дій в Україні та підтвердив підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.