Співпраця між Китаєм та США: несподівані заяви лідерів країн

Лідери Китаю та США виступили з заявами про готовність до порозуміння

Лідери Китаю на США заговорили про необхідність порозумітися

Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін «готовий працювати» з Вашингтоном, щоб «знайти способи порозумітися на благо обох сторін». Президент США Джо Байден своєю чергою запевнив, що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Китаєм.

Китайський лідер на заході Національного комітету з американо-китайських відносин зазначив, що сьогодні у світі «немає ні спокою, ні миру», Сі Цзіньпін сказав, що тісніші зв'язки та співпраця двох держав допоможуть забезпечити більшу стабільність і впевненість у світі, а також сприятимуть миру та розвитку в усьому світі.

Глава Китаю додав, що Пекін нібито готовий шукати «правильний спосіб ладнати один з одним у нову епоху на основі взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва, що принесе користь не лише двом країнам, а й усьому світу».

Своєю чергою американський президент Джо Байден учора, 26 жовтня, на зустрічі зі своїми військовими радниками заявив, що США не прагнуть конфлікту з Китаєм і що Сі знає про це.

«Ми не шукаємо конфлікту з ними», – сказав він.

За словами Байдена, США «продовжуватимуть порушувати низку питань, від російської агресії проти України до зміни клімату та Індо-Тихоокеанського регіону».

Нагадаємо, 23 жовтня Сі Цзіньпіна втретє обрано генсеком комуністичної партії Китаю на п’ятирічний термін. Також на XX з'їзді компартії Китаю було представлено новий політичний комітет політбюро, до якого увійшли лояльні прихильники лідера КНР. Таким чином Сі Цзіньпін став найвпливовішим правителем Китаю з часів Мао Цзедуна.

Також відомо, що на з'їзді компартії Китаю виник скандал попередника Сі Цзіньпіна Ху Цзіньтао несподівано вивели під руки із церемонії закриття з'їзду.

Додамо, що відносини США та Китаю загострилися після візиту очільниці Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні цього року.