Сі Цзіньпіна втретє обрано очільником Китаю

Сі Цзіньпіна затверджено на третій п'ятирічний термін на посаді генсека ЦК КПК, всупереч чинним обмеженням у два терміни

Сі Цзіньпін став найвпливовішим правителем Китаю з часів Мао Цзедуна

Сі Цзіньпіна втретє обрано генсеком комуністичної партії Китаю на п’ятирічний термін. Про це повідомляє Reuters.

Також на XX з'їзді компартії Китаю було представлено новий політичний комітет політбюро, до якого увійшли лояльні прихильники лідера КНР. Таким чином Сі Цзіньпін став найвпливовішим правителем Китаю з часів Мао Цзедуна.

Голова компартії Шанхаю Лі Цян вийшов слідом за Сі Цзіньпіном на сцену у Народному залі. Це означає, зазначив Reuters, що він, ймовірно, стане наступником Лі Кецяна на посаді прем'єр-міністра. Останній має піти у відставку в березні.

Іншими членами Постійного комітету – вищого керівного органу Китаю – є Чжао Лецзі та Ван Хунін, які повернулися з попереднього складу комітету, а також новачки Цай Ці, Дін Сюєсян і Лі Сі. Вважається, що всі дуже прихильні до 69-річного Сі.

XX з'їзд комуністичної партії Китаю розпочався у Пекіні 16 жовтня. Під час нього Сі Цзіньпін заявив, що розв'язання тайванської проблеми залежить від китайського народу, і Китай ніколи не відмовиться від права на застосування сили, але буде прагнути до мирного врегулювання.

Як повідомлялося, під час з'їзду компартії Китаю попередника Сі Цзіньпіна Ху Цзіньтао несподівано під руки вивели із зали.

Раніше постійний представник Китаю при ООН Лю Цзеї закликав до переговорів з РФ, а також заявив, що санкції проти Росії, яка розв’язала війну в Україні, не сприятимуть мирному врегулюванню питання. Представник Китаю вважає, що слід використати усі дипломатичні засоби для припинення будь-яких бойових дій на території України.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Китаю Ваном І наголосив на тому, що США засуджують війну Росії проти України і нагадав про наслідки, які можуть настати, якщо КНР підтримуватиме вторгнення Москви до суверенної держави.