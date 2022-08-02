Китай відреагував на приліт Пелосі на Тайвань

Пелосі заявила, що її візит на Тайвань жодним чином не суперечить політиці США щодо острова

Китай звинуватив США у порушенні суверенітету країни

Міністерство закордонних справ Китаю висловило «рішучий протест та осуд» у зв'язку з прильотом на Тайвань спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

Пекін розчарований порушенням принципу «одного Китаю» та положення китайсько-американських комюніке. Китай також закликав США «не розігрувати тайванську карту для контролю над Китаєм».

У Китаї звинуватили США у порушенні суверенітету та територіальної цілісності країни. За словами МЗС, за допомогою Тайваню Вашингтон хоче стримати Пекін, проте це «гра з вогнем».

Своєю чергою Ненсі Пелосі наголосила на тому, що її візит на Тайвань жодним чином не суперечить політиці США щодо острова.

Нагадаємо, нещодавно літак, на якому вилетіла з Малайзії спікер палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився в тайванському аеропорту Суншань.

Як відомо, Ненсі Пелосі вирушила в турне країнами Азії 30 липня, повідомивши напередодні, що хоче продемонструвати підтримку Тайваню. Пелосі є давнім критиком комуністичного режиму Китаю, неодноразово засуджувала політику Пекіна в галузі прав людини, зустрічалася з дисидентами, виражала підтримку продемократичним протестам у КНР.