Прокурори просять суд арештувати експрезидента Молдови Додона на 30 діб

24 травня прокурори провели більш як десять обшуків у справі експрезидента Ігоря Додона

Після обшуків політика затримали на 72 години

Антикорупційна прокуратура Молдови 25 травня вимагає попереднього арешту експрезидента Ігоря Додона та ще одного обвинуваченого, затриманих напередодні у справі про «кульок». Цю інформацію підтвердила NewsMaker представник Генеральної прокуратури Маріана Керпек.

Прокурори запропонували помістити обвинувачених під арешт на 30 діб. Тепер суд має призначити дату засідання, на якому розглянуть цей запит.

24 травня прокурори провели більш як десять обшуків у справі експрезидента Ігоря Додона. Зазначається, що обшуки проходили в рамках справи, відомої як справа «Кульок». За словами представників Генпрокуратури, справу порушено за обґрунтованою підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст. 324 (пасивна корупція), ст. 181/2 (отримання фінансування політичної партії від злочинної організації), ст. 337 (державна зрада) та ст. 330/2 (незаконне збагачення).

Вдень члени та прихильники Партії соціалістів (ПСРМ) влаштували протест перед будинком парламенту. Виконавчий секретар формування Влад Батринча заявив, що обшук у Додона - це «політичне шоу», а влада намагається залякати опозицію. У свою чергу, у правлячій партії PAS зазначили, що «підтримують незалежну юстицію».

Після обшуків Додона затримали на 72 години.

Нагадаємо, у Молдові 24 травня затримали колишнього президента Ігоря Додона. Згодом у мережі з'явилося відео, яке зняли біля будинку політика.

Нагадаємо, експрезидента Молдови Додона затримали на 72 години.

Як відомо, в кінці 2021 року Додона було визнано підозрюваним у причетності до розкрадання $12 млн у справі підприємства Energocom.