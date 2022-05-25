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    Прокурори просять суд арештувати експрезидента Молдови Додона на 30 діб

    24 травня прокурори провели більш як десять обшуків у справі експрезидента Ігоря Додона - Прокурори просять суд арештувати експрезидента Молдови Додона на 30 діб
    24 травня прокурори провели більш як десять обшуків у справі експрезидента Ігоря Додона
    фото: NewsMaker

    Після обшуків політика затримали на 72 години

    Антикорупційна прокуратура Молдови 25 травня вимагає попереднього арешту експрезидента Ігоря Додона та ще одного обвинуваченого, затриманих напередодні у справі про «кульок». Цю інформацію підтвердила NewsMaker представник Генеральної прокуратури Маріана Керпек.

    Прокурори запропонували помістити обвинувачених під арешт на 30 діб. Тепер суд має призначити дату засідання, на якому розглянуть цей запит.

    24 травня прокурори провели більш як десять обшуків у справі експрезидента Ігоря Додона. Зазначається, що обшуки проходили в рамках справи, відомої як справа «Кульок». За словами представників Генпрокуратури, справу порушено за обґрунтованою підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст. 324 (пасивна корупція), ст. 181/2 (отримання фінансування політичної партії від злочинної організації), ст. 337 (державна зрада) та ст. 330/2 (незаконне збагачення).

    Вдень члени та прихильники Партії соціалістів (ПСРМ) влаштували протест перед будинком парламенту. Виконавчий секретар формування Влад Батринча заявив, що обшук у Додона - це «політичне шоу», а влада намагається залякати опозицію. У свою чергу, у правлячій партії PAS зазначили, що «підтримують незалежну юстицію».

    Після обшуків Додона затримали на 72 години.

    Нагадаємо, у Молдові 24 травня затримали колишнього президента Ігоря Додона. Згодом у мережі з'явилося відео, яке зняли біля будинку політика.

    Нагадаємо, експрезидента Молдови Додона затримали на 72 години.

    Як відомо, в кінці 2021 року Додона було визнано підозрюваним у причетності до розкрадання $12 млн у справі підприємства Energocom.

    Теги: росія окупанти суд Молдова війна арешт Україна Ігор Додон окупація #stoprussia
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    Прокурори просять суд арештувати експрезидента Молдови Додона на 30 діб