Спроби США стримати розвиток Китаю завершаться провалом – Сі Цзіньпін

Байден, своєю чергою, запевнив, що Сполучені Штати не прагнуть нової холодної війни і не намагаються змінити систему Китаю

Голова КНР Сі Цзіньпін на переговорах із чинним президентом США Джо Байденом у столиці Перу Лімі заявив, що спроби Вашингтона стримувати розвиток Китаю є нерозумними та неприйнятними та завершаться провалом. Про це повідомили в МЗС КНР, повідомляє «Укрінформ».

«Нову холодну війну не можна вести, і в ній неможливо виграти. Стримування Китаю є нерозумним, неприйнятним і завершиться провалом», – заявив Сі.

Він зазначив, що іншим країнам, вочевидь маючи на увазі США, не можна позбавляти чи ігнорувати право китайського народу на розвиток під приводом занепокоєння власною безпекою.

«Хоча всі держави повинні захищати свою національну безпеку, вони не повинні перебільшувати такі зусилля і тим більше не повинні використовувати цю концепцію як привід для обмеження та стримування інших країн», - сказав китайський лідер.

За його словами, тільки солідарність і співпраця великих країн, як Китай і Сполучені Штати, можуть допомогти людству подолати труднощі та проблеми.

«Конкуренція між великими країнами не повинна бути основною логікою часу. Ні відокремлення, ні розрив ланцюгів постачання не є рішенням. Спільного розвитку можна досягти лише шляхом взаємовигідної співпраці», - додав Сі.

Байден, своєю чергою, запевнив, що Сполучені Штати не прагнуть нової холодної війни і не намагаються змінити систему Китаю, їх альянси не спрямовані проти КНР, і вони не підтримують незалежність Тайваню.

«Сполучені Штати готові поглиблювати комунікації та діалог із Китаєм протягом перехідного періоду (передачі влади новій адміністрації президента Дональда Трампа – ред.), щоб краще сприймати один одного та відповідально керувати розбіжностями», – цитує Байдена зовнішньополітичне відомство Китаю.

Натомість у Білому домі повідомили, що президент США, серед іншого, вказав Сі на проблеми з дотриманням прав людини в КНР та несправедливі торгові практики Китаю і попередив, що Вашингтон продовжуватиме вживати заходів для запобігання ризикам використання передових технологій США проти їхньої безпеки.

Нагадаємо, що Трамп повідомив, кого хоче призначити міністром енергетики. Обраний президент Дональд Трамп заявив у суботу, що його кандидат на посаду голови Міністерства енергетики – керівник нафтогазової галузі Кріс Райт, переконаний прихильник використання викопного палива.