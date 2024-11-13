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Винен Байден: WSJ повідомила, чому Україна не перемагає у війні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Винен Байден: WSJ повідомила, чому Україна не перемагає у війні
Обмеження Байдена на застосування далекобійної зброї зашкодили Україні перейти в наступ та атакувати важливі об'єкти в Росії
фото з відкритих джерел

The Wall Street Journal пише, що війна в Україні «зайшла в кут з жахливими втратами з обох сторін»

Україна не програє війну проти Російської Федерації, однак частково через обмеження чинного американського президента Джо Байдена на оборонні заходи й не перемагає у ній. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що війна в Україні «зайшла в кут з жахливими втратами з обох сторін».

«На кожному етапі війни він (Байден) обмежував військову допомогу, яку США могли б надати, і те, як вона використовувалася. Артилерія, системи ППО Patriot, танки, літаки F-16 і ракети дальнього радіуса дії: Пентагон затримував надання сучасної зброї, побоюючись, що Володимир Путін може піти на ескалацію конфлікту», – йдеться в газеті.

Зазначається, що обмеження зашкодили здатності України перейти в наступ проти російських сил, зокрема атакувати важливі об'єкти в Росії, такі як засоби зв'язку та склади озброєнь. Донедавна російські війська мали безпечну зону на території Росії, що дозволяло їм атакувати Україну без загрози отримати відповідь.

«Навіть зараз США обмежують Україну від ракетних ударів по російській території, хоча США засвоїли важкий досвід В'єтнаму та Афганістану, що не можна виграти війну, коли твій ворог має безпечну зону», – зазначають журналісти.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація Байдена планує надати Україні всю військову допомогу, схвалену Конгресом цього року, до завершення терміну Байдена 20 січня. Це означає, що Трамп стане президентом, коли Україна вже вичерпує свої запаси озброєнь, попри її вражаючі та героїчні зусилля щодо оперативного озброєння власними силами.

Під час телефонної розмови майбутній президент США Дональд Трамп сказав Путіну не вдаватися до ескалації в Україні, але окупаційні війська продовжують наступати й накопичувати сили. «Це ставить Трампа перед важким вибором. Якщо Путін не погодиться на мир, який буде прийнятний для України, Трамп буде змушений посилити військові важелі впливу США та України, щоб підтримати дипломатичні зусилля», – вважають журналісти.

Як зазначає The Wall Street Journal, це означатиме підтримку ще одного пакету допомоги в Конгресі та зняття обмежень на використання Україною зброї. Це також вимагатиме тиску на Іран, можливо, з допомогою Ізраїлю, щоб він припинив експорт безпілотників і ракет до Росії. Економічний тиск також має посилитися, зокрема на Західну Європу, щоб вона припинила використовувати російські енергоносії.

Трамп, без сумніву, не хотів би не витрачати політичний капітал таким чином. Ізоляціоністи в його коаліції були б незадоволені. Але у нього може не бути вибору, якщо він не хоче, щоб за його президентства відбулася поразка України.

«Це не той результат, якого хоче Трамп, і це не та зовнішня політика, яку він проводив під час свого першого терміну. Трамп прагнув досягти миру за допомогою сили, яку він продемонстрував проти Ірану і російських найманців ПВК «Вагнер» в Сирії», – повідомляє газета.

Нагадаємо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.

До слова, Україна розробляла свій план перемоги з урахуванням перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Пропозиції були представлені Трампу, коли український президент зустрівся з ним у Нью-Йорку у вересні, і вони його зацікавили.

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Теги: війна Дональд Трамп Джозеф Байден США зброя путін

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