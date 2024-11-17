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Трамп повідомив, кого хоче призначити міністром енергетики

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Трамп повідомив, кого хоче призначити міністром енергетики
Кріс Райт
фото з відкритих джерел

Керівник нафтогазової галузі Кріс Райт – переконаний прихильник використання викопного палива

Обраний президент Дональд Трамп заявив у суботу, що його кандидат на посаду голови Міністерства енергетики – керівник нафтогазової галузі Кріс Райт, переконаний прихильник використання викопного палива. Про це повідомляє видання «Голос Америки».

«Я радий повідомити, що Кріс Райт приєднається до моєї адміністрації як міністр енергетики США та члена нещодавно створеної Національної ради з енергетики. Кріс був одним із першопрохідників, які допомогли розпочати американську сланцеву революцію, яка забезпечила енергетичну незалежність Америки та змінила глобальні енергетичні ринки та геополітику», – йдеться у заяві Трампа. 

У заяві також наголошується, що Кріс Райт працюватиме з Дагом Бергамом, передбачуваним головою Національної ради з енергетики та ймовірним міністром внутрішніх справ.

«Ця команда забезпечить енергетичне панування США, що призведе до зниження інфляції, перемоги в гонці озброєнь з Китаєм та іншими країнами та розширення американської дипломатичної сили, щоб покласти край війнам по всьому світу. На посаді міністра енергетики Кріс буде головним лідером, що стимулює інновації, скорочує бюрократію і відкриває новий Золотий вік американського процвітання та глобального світу», – йдеться у заяві Трампа. 

Райт – засновник і генеральний директор Liberty Energy, що базується в Денвері нафтосервісної компанії. Очікується, що він підтримає план Трампа щодо збільшення видобутку нафти та газу, та пошуку шляхів збільшення виробництва електроенергії, попит на яку зростає вперше за останні десятиліття на тлі розробки технології штучного інтелекту, виробництва електромобілів та криптовалют.

Він також, ймовірно, буде розділяти позицію Трампа проти глобальної співпраці у боротьбі зі зміною клімату.

«Кліматичної кризи не існує, і ми також не знаходимося в середині енергетичного переходу», – заявив Райт у відеоролику, опублікованому на його профілі в LinkedIn минулого року.

Райт також багато писав про необхідність збільшення видобутку викопного палива, щоб вивести людей з бідності.

За Байдена видобуток нафти в США досяг найвищого рівня за всю історію країни, і невідомо, як Райт і майбутня адміністрація зможуть збільшити цей показник.

Більшість рішень про буріння приймається приватними компаніями, які працюють на землях, що не належать федеральному уряду. Міністерство енергетики займається енергетичною дипломатією США, керує Стратегічним нафтовим резервом, який, за словами Трампа, хоче поповнити, і керує програмами грантів і кредитів для розвитку енергетичних технологій.

Міністр енергетики також займається старіючим ядерним збройовим комплексом США, утилізацією відходів ядерної енергетики та 17 національних лабораторій.

Якщо кандидатуру Райта буде затверджено Сенатом, він змінить на цій посаді Дженніфер Гренхолм, прихильницю електромобілів та альтернативних джерел енергії, а також вітряної, сонячної та ядерної енергетики.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що МВС та нову Нацраду США з енергетики очолить одна особа. Трамп офіційно запропонував Дуга Бергама на посаду глави Міністерства внутрішніх справ, а також планує призначити його головою новоствореної «Національної енергетичної ради». 

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Теги: США енергетика міністр Дональд Трамп

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