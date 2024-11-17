Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч

Росіяни запустили різні типи ракет по регіонах України

Російські загарбники здійснили пуски ракет із стратегічних бомбардувальників, а також пуски Калібрів з акваторії Чорного моря. Також Україну обстрілюють балістичними ракетами. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 17 листопада, щоб ви були в курсі подій:

Росія масовано атакує Україну ракетами

Зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет типу калібр із порту Новоросійська. Про це повідомляють Повітряні сили та моніторингові пабліки.

«З акваторії Чорного моря зафіксовані пуски «Калібрів» Перейдіть в укриття!» – написали в Повітряних силах.

«Пуски Калібрів виконано з порту Новоросійськ. Попередня очікувана кількість до 15 одиниць», – моніторингові пабліки.

Раніше Генштаб повідомив, що в Чорному морі перебуває 4 ворожі кораблі, 4 з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном в Перу на саміті АТЕС

Чинний президент США Джо Байден провів третю і останню зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої китайська сторона виразила більший інтерес до того, що принесе другий термін Дональда Трампа. Зустріч відбулася в Лімі на полях саміту АТЕС, повідомляє видання CNN.

«Сполучені Штати нещодавно провели свої вибори. Мета Китаю полягає в забезпеченні стабільних, здорових і стійких відносин між КНР і США, і вона залишається незмінною», – зазначив під час зустрічі Сі.

Українські партизани провели диверсію на залізниці, щоб зірвати поставки зброї росіянам

В Запорізькій області партизани українського руху «АТЕШ» провели диверсію, щоб зірвати поставки озброєння на фронт для росіян залізницею. Про це партизани повідомили у своєму Телеграм-каналі.

«Агент нашого руху знищив релейний щит на залізниці поблизу н.п. Урожайне, Токмацького району Запорізької області. Ми вивели з ладу електрообладнання на залізничній ділянці між станціями Великий Токмак і Верхній Токмак, що призвело до перебоїв у постачанні військової техніки та пального для окупантів на лінії фронту», – написали партизани в Телеграм.

У Києві вночі пролунали вибухи: столицю атакували безпілотники

В ніч проти 17 листопада у столиці України пролунали вибухи. Росіяни запустили партію «Шахедів» по Києву та низці областей. Повідомляється, що перші вибухи у столиці пролунали о 03:10, повторні вибухи були зафіксовані о 03:20. Про роботу ППО інформувала Київська міська військова адміністрація.

«В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Глава українського МЗС обговорив із французьким колегою оборонне співробітництво

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив зі своїм французьким колегою Жанн-Ноелем Барро співпрацю між двома країнами та подякував за підготовку української бригади. Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

«У мене була гарна і дружня розмова з Жанн-Ноелем Барро, подякував йому за нещодавній візит в Україну, зокрема на Сумщину. Ми вдячні Франції за завершення підготовки та оснащення першої української бригади. Ми обговорили подальшу політичну та оборонну співпрацю», – написав міністр.

Росіяни запустили КАБ по Харкову: було чутно вибухи

У ніч на 17 листопада в районі Харкова стався вибух. Перед цим було зафіксовано запуск російськими окупантами керованих авіабомб у напрямку міста. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов.

Інформацію про вибух, що пролунав у Харкові, мер озвучив о 03:04.

«У місті чутно вибухи – ворог здійснив запуск КАБ у бік міста», – написав він у своєму Telegram-каналі.