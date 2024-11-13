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Байден хоче посилити підтримку України в останні місяці при владі – Блінкен

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Байден хоче посилити підтримку України в останні місяці при владі – Блінкен
Президент США Джо Байден та український лідер Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Раніше повідомлялося, що Байден до кінця своєї каденції планує витратити якомога більше коштів підтримку України

Президент США Джо Байден має намір збільшити допомогу Україні в останні місяці перед приходом до влади новообраного президента Дональда Трампа. Про це на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Президент Байден повністю має намір використовувати кожен день... продовжувати зміцнювати все, що ми робимо для України, щоб переконатися, що вона може ефективно захищати себе від цієї російської агресії», – сказав Блінкен.

Посадовець також заявив, що відряджання військ Північної Кореї для допомоги Росії у війні проти України отримає «жорстку відповідь».

Своєю чергою Рютте зазначив, що повномасштабна війна в Україні впливає на «глобальному рівні». Тому в Європі необхідно наростити оборонне виробництво з боку США. «Ми маємо робити більше у плані витрат, і ми маємо робити більше, щоб бути впевненими, що Україна зможе перемогти», – сказав Рютте.

Держсекретар США також зазначив, що НАТО «має багато роботи» для зміцнення своєї оборонно-промислової бази. Блінкен підкреслив, що 23 країни Альянсу виділяють 2% ВВП або більше на оборонні витрати, але США хочуть переконатися, що кошти зосереджені там, де «вони мають бути зосереджені».

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден до кінця своєї каденції планує витратити якомога більше коштів, які зараз є на підтримку України.

Як повідомлялося, Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

До слова, новообраний президент США Дональд Трамп упродовж першого тижня після офіційного вступу на посаду скасує розпорядження адміністрації чинного американського президента Джо Байдена.

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Теги: Джозеф Байден Ентоні Блінкен Марк Рютте війна

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